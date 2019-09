Florin Tănase îi răspunde VIOLENT lui Gigi Becali: 'Nu are cum să fie ultima partidă, e liderul din vestiar şi avem nevoie de el. Suntem obişnuiţi cu criticile'

Gigi Becali a declarat, duminică seară, după remiza din meciul FCSB – CFR Cluj, scor 0-0, că echipa bucureşteană a rezolvat problema apărării, dar are probleme în ceea ce priveşte atacul. El l-a criticat pe Florin Tănase, spunând că “parcă e aerian” şi a menţionat că pentru Mihai Pintilii este ultimul meci.

Florin Tănase a declarat că rezultatul este echitabil şi că echipa are nevoie de Mihai Pintilii, despre care Gigi Becali a spus că acesta a fost ultimul său meci. El i-a răspuns violent lui Becali.

Citește și: Scenariu cutremurător! ‘Pentru asta a fost executat politic Dragnea’/’Un act de trădare națională a președintelui și premierului’

"Este un rezultat echitabil. A fost decizia antrenorului să încep pe bancă, trebuie să mă adaptez. Pinti a simţit ceva la picior. Nu are cum să fie ultima partidă, este liderul din vestiar şi avem nevoie de el. (…) Suntem obişnuiţi cu criticile. CFR este o echipă foarte puternică, foarte bine aşezată în teren, cu un antrenor foarte bun, dar putem să ne batem cu ei, nu sunt de nebătut. (…) Dacă nu ne-a acordat penalti, suntem obişnuiţi să nu ni se acorde. Dacă eram eu implicat era încă un galben astăzi pentru simulare”, a afirmat Tănase la Look Plus.

Atacantul Florinel Coman consideră că FCSB şi-a revenit la forma din trecut, după ce a reuşit rezultate foarte bune cu echipele cele mai bune din campionat, 0-0, cu CFR Cluj, 1-0, cu CSU Craiova şi 2-1 cu FC Viitorul.

Citește și: Adrian Năstase îl dă de gol pe Klaus Iohannis: ‘A sprijinit, cu parlamentarul său, proiectele legislative ale PSD’

"Un meci greu, jucători cu experienţă, cred că puteam să câştigăm, mai ales că am avut acea ocazie în minutul 90. Nu cred că Pintilii va renunţa, este o accidentare, dar nu aşa gravă şi speră că-l vom vedea pe teren la următoarele meciuri. Au venit să joace fotbal, prima repriză am jucat mai bine, am pasat, chiar dacă nu ne-am creat aşa multe ocazii, cred că am controlat jocul. Trebuie să luăm cupa mai în serios faţă de anul trecut, mergem să câştigăm, cred eu că suntem pe o linie foarte bună şi în campionat, cred că ne-am pus cum eram înainte, ne-am revenit şi am făcut ultimele trei meciuri foarte bune cu echipele cele mai bune din campionat", a declarat Coman.

Alin Minteuan a condus echipa CFR Cluj de pe bancă la meciul cu FCSB, deoarece antrenorul principal Dan Petrescu este suspendat şi nu a făcut deplasarea la Bucureşti. Minteuan consideră că echipa ardeleană a pierdut două puncte pe Arena Naţională.

Citește și: Klaus Iohannis ar putea pierde lupta pentru Cotroceni! Cum încearcă să-i înșele Andrei Caramitru pe votanții liberali

"În opinia mea am pierdut astăzi două puncte, ocaziile cele mai mari ne-au aparţinut nouă, au fost două reprize în care am avut multe şanse de a înscrie, păcat că nu am făcut-o, dar acum încercăm să ne gândim la partidele viitoare. Oricare jucător de la CFR are valoare şi merită să joace aici. S-a optat penturu acest 11, pentru că totuşi FCSB este FCSB, o echipă importantă a campionatului, deşi în momentul actual este pe o poziţe probabil nemeritată, pentru că au arătat un fotbal destul de bun. Noi am ridicat destul de bine ştacheta, am reuşit să controlăm mare parte a jocului, având foarte, foarte multe ocazii. Am fost forţaţi cu acea schimbare, planurile noastre erau altele, dar din păcate a venit acea accidentare a lui Costache, care ne-a făcut să-l introducem pe Paşcanu. A intrat pe o poziţie nefirească pentru el, cea de fundaş stânga, dar s-a descuircat destul de bine şi chiar a creat într-o fază o superioritate foarte bună şi am avut o ocazie. FCSB este întotdeauna o formaţie periculoasă şi sută la sută se va bate şi anul acesta şi la campionat. Avem un meci de cupă miercuri, la Botopşani, vom rămâne aici şi vom pleca la Botoşani. Se mai deschide un front şi vom încerca să facem faţă şi acolo. Am încercat să amânăm acel meci, nu am reuşit, vom juca şi vom încerca să dăm tot ce putem ca în seara aceasta, pentru a trece mai departe. Au fost ceva neînţelegeri cu federaţia, legat de date, nu a ieşit nimic şi jucăm", a declarat Minteuan.

Citește și: Scenariu cutremurător! ‘Pentru asta a fost executat politic Dragnea’/’Un act de trădare națională a președintelui și premierului’

Tehnicianul FCSB, Bogdan Vintilă, a declarat, duminică seară, că şi-ar fi dorit să ofere o victorie fanilor la revenirea pe Arena Naţională, dar CFR Cluj are un joc puternic, cu jucători care luptă pentru fiecare minge.

"Este un punct câştigat, atmosfera a fost minunată, mi-ar fi plăcut să ofer o victorie fanilor, dar nu s-a putut. CFR are un joc puternic de angajament, jucători care luptă pentru fiecare minge. Ne bucurăm că am reuşit să strângem puncte în ultimele meciuri, meritul este al jucătorilor. Obiectivul nostru este să câştigăm fiecare meci. Avem un lot numeros, evaluăm toţi jucătorii, în iarnă vom lua decizii", a spus Vintilă la Digisport.

Citește și: Adrian Năstase îl dă de gol pe Klaus Iohannis: ‘A sprijinit, cu parlamentarul său, proiectele legislative ale PSD’

Vintilă a spus că Mihai Pintilii urmează să fie supus un RMN, iar despre Harlem Gnohere a afirmat că este un jucător bun, cu calitate, "este pe drumul cel bun, mai ales că a mai slăbit un pic".

Jucătorul Emmanuel Culio a declarat, duminică seară, că formaţia CFR Cluj ar fi meritat victoria.

Citește și: Klaus Iohannis ar putea pierde lupta pentru Cotroceni! Cum încearcă să-i înșele Andrei Caramitru pe votanții liberali

"Cred că CFR a dominat în a doua repriză şi am fi meritat victoria. Îmi pare rău că nu am dat gol la ultima fază a noastră. Mă simt bine de la meci la meci. Ne merge bine, meciul de azi a fost foarte bun şi dacă mergem mai departe aşa, e super pentru noi. Dan Petrescu era un plus pe bancă, dar şi Alin Minteuan îşi face foarte bine treaba lui. Vreau să mai joc încă un an, iar apoi vom vedea ce va fi", a declarat Culio.

La meciul FCSB - CFR Cluj, Alexandru Paşcanu, transferat de la Leicester, a debutat la oaspeţi, în minutul 71, după ce a fost nevoit să intre pe teren, pentru respectarea regulii jucătorilor sub 21 de ani, în urma accidentării lui Valentin Costache.

Citește și: Scenariu cutremurător! ‘Pentru asta a fost executat politic Dragnea’/’Un act de trădare națională a președintelui și premierului’

"Mă bucur că am reuşit să debutez, nu era felul în care îmi imaginam să debutez, dar e ok, am plecat de aici cu un punct şi suntem fericiţi. Mi-a spus mister să joc fundaş stânga şi să încerc să-mi fac treaba cât mai bine. Am intrat, am încercat să-mi fac treaba cât mai bine şi mă bucur că am reuşit să debutez şi să nu luăm gol. Au fost contre pe final, oricare dintre echipe putea să marcheze, a fost un final de meci mai interesant pentru spectatori, nu neapărat pentru noi, la ultima fază. E un rezultat bun, nu am luat gol, am luat un punct, deşi noi ne-am propus să mergem la victorie, dar e ok şi egalul. Eu mă antrenez şoi încerc să joc cât mai bine cand intru", a declarat Paşcanu.

Citește și: Adrian Năstase îl dă de gol pe Klaus Iohannis: ‘A sprijinit, cu parlamentarul său, proiectele legislative ale PSD’ .