Florin Tănase: 'Trebuie să obţinem cele 3 puncte în primul rând pentru a ajunge pe un loc de play off'

Jucătorul Florin Tănase a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că FCSB trebuie să obţină cele trei puncte în meciul cu CFR Cluj, pentru a ajunge pe un loc de play off, iar apoi pentru a mai spera la titlu, potrivit news.ro.

Citește și: Curtea de Apel a luat decizia- Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea

"Este un meci foarte important pentru noi, trebuie să obţinem cele 3 puncte în primul rând pentru a ajunge pe un loc de play off, iar după pentru a mai spera la titlu. Am văzut meciul lor cu Lazio. După primele 30 de minute, sincer, nu mă aşteptam să bată, dar au dovedit că au o echipă foarte puternică, unită, cu un antrenor foarte bun şi asta s-a văzut în repriza a doua. Sunt odihniţi dacă îi vor schimba pe cei care au jucat joi. Ei au un lot foarte numeros şi foarte valoros în acelaşi timp. Pot să spun că ne-am liniştit şi noi, la început am fost numai pe drumuri, Piteşti, Giurgiu, acum suntem acasă, jucăm din nou în Bucureşti şi sper ca mâine seară să vină un număr cât mai mare de suporteri să ne susţină şi să îi facem fericiţi. Noi suntem obişnuiţi să jucăm pe Arena Naţională, este stadionul nostru, ca să spun aşa, şi, cu siguranţă, e foarte important pentru noi acest lucru. Ne-ar fi plăcut şi nouă să jucăm din 3 în 3 zile, orice fotbalist vrea să joace cât mai multe meciuri. Pentru că nu se compară antrenamentul cu jocul. Din păcate, este al doilea an în care nu jucăm din 3 în 3 zile, dar sperăm ca la anul să o facem", a declarat Florin Tănase, conform telekomsport.ro.

Meciul FCSB - CFR Cluj este programat, duminică, de la ora 20.30, în etapa a X-a a Ligii I.