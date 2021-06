Florin Vulturar este noul favorit favorit al lui Gigi Becali: I-am botezat copilul, merge și la biserică

Gigi Becali are un nou favorit. Este vorba de impresarul Florin Vulturar, cel care a reușit transferurile lui Alexandru Crețu și Stipe Vucur la FCSB.

”Uite, nea Gigi, am un băiat. Lui Vulturar i-am botezat copilul. E un băiat bun, merge și la biserică”, a declarat Gigi Becali.

”I-am zis despre Vucur că dacă nu are peste 1,90 metri, nu discut! Îl iau pe un an pe Vucur, apoi îi fac două contracte: unul pe un an, apoi pe doi ani. Am 63 de ani, nu sunt încă ramolit, cum să dau la semnătură?", a continut să spună Gigi Becali, în cadrul emisiunii Liga Digi Sport.