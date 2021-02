Florinel Coman: 'A fost un meci greu, mai ales că am jucat pe acest teren, scorul era mai mare dacă jucam pe Arena Naţional'

Jucătorul Florinel Coman a declarat, miercuri seară, că FCSB ar fi câştigat la un scor mai mare meciul cu Dinamo, dacă întâlnirea ar fi avut loc pe Arena Naţională şi nu pe arena din Ştefan cel Mare, potrivit news.ro.

"A fost un meci greu, mai ales că am jucat pe acest teren, scorul era mai mare dacă jucam pe Arena Naţională. Mă voi pregăti şi sper să marchez, dar important este că a câştigat echipa. Sunt dornic, vreau să simt din nou senzaţia golului. Cel mai important este să e uităm la ce facem noi, mergem la Clinceni să câştigăm. Am jucat în această seară pentru fani. Ca să mă transfer la vară, ar trebui să joc fotbal, ceea ce nu am făcut în ultima vreme", a declarat Coman.

FCSB a învins, miercuri, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Dinamo, în etapa a XXI-a a Ligii I. Gazdele au jucat în inferioritate numerică, din mintul 79, când a fost eliminat Steliano Filip.

A marcat: Tănase '9