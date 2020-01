FMI că monitorizează cu atenţie epidemia de coronavirus din China

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a anunţat joi că monitorizează cu atenţie epidemia de coronavirus nou din China, dar este prea curând să cuantifice potenţialul impact economic al virusului, care a afectat semnificativ turismul şi comerţul în statul asiatic, transmite Reuters potrivit news.ro.

La o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al FMI, Gerry Rice, a declarat că impactul direct asupra afacerilor şi cererii consumatorilor va fi cel mai sever în provincia Hubei, epicentrul epidemiei, iar extinderea impactului depinde de cât de rapid scade numărul îmbolnăvirilor potrivit Agerpres Rice a adăugat că statul chinez are suficient spaţiu fiscal pentru a sprijini economia în perioada crizei, dacă va fi necesar, şi pentru a se asigura că oamenii de afaceri şi gospodăriile au acces la creditare.Oficialul FMI a apreciat că epidemia are un impact indirect asupra încrederii pieţei şi a incertitudinii cu care se confruntă oamenii de afaceri, care au afectat pieţele de capital din întreaga lume, în condiţiile în care Bursele de la Shanghai şi Shenzhen sunt închise cu prilejul vacanţelor de Anul Nou chinezesc.În schimb, Zhang Ming, economist la Academia chineză de Ştiinţe Sociale, a avertizat că avansul economiei Chinei ar putea încetini la 5% sau chiar mai puţin, din cauza epidemiei cu noul coronavirus.Efectele epidemiei ar putea determina autorităţile de la Beijing să adopte mai multe măsuri pentru stimularea economiei. Răspândirea rapidă a epidemiei ar putea reduce creşterea PIB-ului Chinei în primul trimestru din acest an cu aproximativ un punct procentual, a declarat Zhang Ming pentru revista Caijing."Creşterea în primele trei luni din acest an ar putea fi de aproximativ 5%, dar nu putem exclude posibilitatea de a se situa sub 5%", a adăugat acesta.Produsul Intern Brut al Chinei a înregistrat anul trecut un avans de 6,1%, cel mai slab ritm de creştere din ultimii aproape 30 de ani, pe fondul războiului comercial cu SUA.