FMI răstoarnă toate predicțiile - Majoritatea economiilor vor evita o criză în 2023

Pentru prima oară în ultimul an, FMI a îmbunătăţit perspectivele globale de creştere, spunând că economia a fost "surprinzător de rezistentă" şi majoritatea ţărilor vor evita o recesiune anul acesta. Conform estimărilor, care ţin cont de decizia Chinei de a renunţa la politica sa de zero Covid luna trecută, fondul a previzionat o creştere a economiei globale cu 3,2% între sfârşitul trimestrului IV 2022 şi sfârşitul ultimului trimestru din acest an. Aceasta ar marca o îmbunătăţire semnificativă faţă de 2022, când FMI previziona o creştere a economiei globale cu 1,9%, scrie Mediafax.

Proiecţia creşterii de 3,2% este de asemenea cu 0,5 puncte procentuale mai mare decât previziunea din octombrie.

Economistul şef al FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, a spus că 2023 "ar putea bine reprezenta un punct de cotitură", cu condiţii economice îmbunătăţite. Gourinchas a spus că "ne aflăm departe de orice semn de recesiune globală", contrastând puternic cu remarcile directorului general Kristalina Georgieva din acest lună, că recesiunea va afecta mai mult de o treime a economiei globale.

FMI a spus că perspectiva îmbunătăţită reflectă deschiderea economiei chineze şi scăderea preţurilor la energie pentru Europa.

Acesta a prognozat că, în medie, economia mondială va fi cu 2,9% mai mare în 2023 decât în 2022 - o bază de calcul diferită de comparaţiile dintre trimestrele patru ale acestui an şi ale anului trecut. Aceasta reprezintă o scădere faţă de ritmul de 3,4 procente estimat pentru 2022.

FMI a rămas totuşi mai puţin optimist decât investitorii. În condiţiile în care indicele MSCI World al acţiunilor a crescut cu 7% de la începutul anului, iar pieţele de obligaţiuni se aşteaptă la reduceri ale ratelor dobânzilor înainte de 2024, traderii au stabilit preţul unei aterizări uşoare şi al unei reduceri a inflaţiei.

Fondul se aşteaptă ca Marea Britanie să fie singura economie de top care se va contracta în 2023, cu un PIB prognozat să fie cu 0,5% mai mic în trimestrul al patrulea al anului decât în aceeaşi perioadă din 2022. Chiar şi creşterea economică a Rusiei ar urma să o depăşească pe cea a Marii Britanii, potrivit estimărilor sale, cu o creştere de 1% în aceeaşi perioadă.

Creşterea Chinei, de 5,9%, este prognozată să fie mai mult decât dublă faţă de estimarea din octombrie a fondului, în timp ce India ar urma să fie economia mare cu cea mai rapidă creştere din lume în acest an, cu o producţie cu 7% mai mare în ultimul trimestru din 2023 faţă de anul precedent. Împreună, China şi India vor reprezenta jumătate din creşterea globală din acest an, în timp ce SUA şi zona euro vor reprezenta doar 10%, a precizat FMI.

China va fi un "motor" de care vor beneficia şi alte ţări, a spus Gourinchas.