FNGCIMM: Programul Agro IMM Invest ar putea avea în 2022 un buget de 5 miliarde de lei

Programul Agro IMM Invest ar putea avea în 2022 un buget de 5 miliarde de lei, faţă de 4 miliarde de lei în acest an, a declarat joi Cristian Cosmin, director general adjunct al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), conform agerpres.

"Vreau să vă spun că dacă iniţial am avut un buget de un miliard de lei, acum prin glisarea plafonului de 15 miliarde de lei, pe domeniul Agro, deci s-a făcut o glisare pe domeniul Agro din banii de IMM Invest, se tinde spre 4 miliarde de lei, iar anul viitor, din informaţiile mele, Guvernul României va aloca 5 miliarde de lei pentru acest program, Agro IMM Invest, care a avut un succes extraordinar, chiar mai mare decât ne aşteptam. De asemenea, mai avem un program care ajută foarte mult sau a ajutat foarte mult, IMM Leasing (...). Programul ajută foarte mult acest mediu, la fel de afectat ca şi mediul bancar. Există un buget al schemei de un miliard din care s-au antamat deja 800 de milioane de lei", a declarat Cristian Cosmin, la conferinţa "Lecţii învăţate în pandemie. Ce urmează?", dezbatere cu personalităţi ale scenei economice, bancare şi financiare româneşti, organizată de Oxygen Events.

El a precizat că IMM Factor este, de asemenea, un program "foarte necesar", cu un buget tot de miliard de lei, iar "Noua casă" - cel mai cunoscut program al Fondului - are alocată o sumă de 1,5 miliarde lei în acest an."IMM Factor, un program de factoring pe care nu l-am avut până acum, dar consider că este foarte necesar în situaţia facturilor emise de anumiţi agenţi comerciali unii către alţii. Este o schemă de garantare tot cu un buget de un miliard de lei, din care avem deja antamaţi 0,7 miliarde de lei. "Noua casă", bineînţeles, e programul cel mai cunoscut al FNGCIMM şi fără de care piaţa imobiliară consider că ar avea probleme foarte mari şi care a avut un buget anul acesta de 1,5 miliarde de lei şi care vă spun că deja a fost epuizat cam de o lună de zile", a precizat directorul Fondului de garantare.Cristian Cosmin a menţionat că, deşi nu are o statistică la zi, estimează la 500.000 numărul IMM-urilor, iar acestea reprezintă 99% din firmele din România. El susţine că în primul trimestru din 2021 au fost înregistrate 41.251 de entităţi noi faţă de 27.129 în 2020.În opinia sa, Programul IMM Invest a fost "un mare succes", fiind principalul program guvernamental prin care s-a salvat economia României, iar în lipsa acestuia am fi avut consecinţe economice foarte grave, precum o scădere foarte mare a consumului, o prăbuşire a numărului de IMM-uri şi un nivel ridicat al şomajului."Din calculele noastre, prin intermediul acestui program au fost păstrate 443.000 de locuri de muncă", a concluzionat Cristian Cosmin.