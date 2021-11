Fondatorul Queen considera nedreaptă decizia Brit Awards de a renunţa la categoriile cel mai bun artist şi cea mai bună artistă solo

Muzicianul Brian May, fondator al grupului Queen, critică decizia Brit Awards de a renunţa la categoriile cel mai bun artist şi cea mai bună artistă solo în favoarea uneia singure de interpretare, „Artist of the Year”.

El a declarat pentru The Sun: „Nu ştiu dacă dezavantajează un grup, dar este o decizie care a fost luată fără prea multă cugetare. Nu ştiu care vor fi consecinţele pe termen lung. Multe lucruri funcţionează destul de bine şi pot fi lăsate în pace. Cred că trebuie revenit la unele lucruri”.

„Ce contează este dreptatea şi egalitatea de şanse, indiferent cine eşti, iar asta nu se întâmplă acum, toată lumea trăgând concluzii şi temându-se că face ceva greşit”, a adăugat May. „Găsesc că este foarte inconfortabil. Trebuie să spun că nu cred că lucrurile merg foarte bine”.

Brit Awards, sub conducerea de puţină vreme a lui Tom March, co-preşedinte Polydor, a anunţat marţi că va renunţa la categoriile de interpretare împărţite pe genuri pentru artiştii solo şi că acestea vor fi înlocuite cu premiile „artistul anului” şi „artistul internaţional al anului”.

Într-un comunicat a fost transmis că schimbarea a fost făcută pentru a recunoaşte „artiştii doar pentru muzica şi munca lor, şi nu pentru cum aleg să se identifice sau după cum îi văd alţii”. Brit Awards vrea astfel că fie pe cât posibil de incluziv şi relevant.

Decizia organizatorilor evenimentului a atras critici din partea femeilor, multe considerându-se deja dezavantajate într-o industrie dominată de bărbaţi.

Inclusiv ministra britanică a Culturii, Nadine Dorris, s-a exprimat legat de modificare: „Este o decizie chiar tristă. Îngrijorarea mea este că femeile nu au fost reprezentate corect”.

Odată cu această decizie, Dua Lipa şi J Hus vor deveni ultimii britanici din istoria premiilor care au câştigat trofee la categoriile „Best Female”, respectiv „Best Male”.

La nivelul categoriei internaţionale, premiile „Best International Male” şi „Best International Female” au fost câştigate anul acesta de The Weeknd şi Billie Eilish.