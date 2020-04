Fonduri europene, agricultură: facilități pentru tinerii care doresc să se întoarcă în țară

La aceasta intrebare ne-a raspuns, Alexandru Stanescu, Presedintele Comisiei pentru Agricultura din Camera Deputatilor.

"Instalarea tinerilor fermieri, program cu fonduri europene, sprijinul maxim este de 50.000 de euro/ferma. Domeniile in care pot initia tinerii fermieri afacerile sunt: apicol, zootehnic si vegetal. Reprezinta un proiect foarte important, care a fost sustinut de PSD atat pe plan national, cat si de colegii nostri de la Bruxelles. Pe portalul AFIR-ului se gasesc conditiile si detaliile pentru cei care urmaresc sa porneasca o afacere in domeniul agricol." ne-a declarat acesta in exclusivitate.