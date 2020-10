Foresta Suceava a anunţat că s-a despărţit de tehnicianul Dorin Goian

Clubul Foresta Suceava a anunţat, joi, că s-a despărţit de tehnicianul Dorin Goian. Fostul jucător a fost testat pozitiv cu coronavirus săptămâna trecută.

„În urma debutului slab de campionat şi a eşecului din Cupa României, am avut o discuţie cu antrenorul Dorin Goian, în urma căreia am stabilit de comun acord rezilierea contractului. De asemenea, am reziliat contractul antrenorului secund, Daniel Bălan.

Le mulţumim pentru această perioadă şi le dorim mult succes în carieră!”, este anunţul clubului.

Săptămâna trecută, Foresta anunţa că Dorin Goian a fost testat pozitiv cu coronavirus.