Comunicat de presa - FORI: Să facem ca orice român din Italia să simtă că nu este singur aici!

Dragi surori și frați români, comunitatea noastră în Italia este cea mai importantă nu prin faptul că este mai numeroasă, ci pentru că este cea mai bine intergrată iar fiecare dintre noi am pus umărul la imaginea acesteia.

Anul 2020 a fost unul de încercări, suferințe, sacrificii, chiar și tragedii din nefericire, însă, cu toții am observat că aceste necazuri cumva ne-au apropiat sufletește, ne-au unit, am devenit mai solidari și, astfel, putem spune că acest an a fost și de profunde învățăminte.

Am învățat ce înseamnă distanțarea, izolarea, imposibilitatea de a merge acasă în România, lipsurile, frica și grija.

Sănătatea și viața sunt bunurile neprețuite iar boala unuia dintre noi ar trebui să fie privită ca o problemă comună și nu doar a aceluia care o suferă.

Grija unuia față de altul, acea dragoste frățească firească odinioară neamului nostru, ne-ar ajuta nu să supraviețuim, fiindcă supraviețuirea este o chestiune oarecum individuală, ci să prosperăm și să răzbatem orice vicisitudine.

Împreună înseamnă să ne bucurăm de succesul unui român de-al nostru, înseamnă să îl sprijinim pe cel aflat în dificultate, înseamnă să ne abținem de la vrajbă, să nu aplecăm urechea la uneltirile celor care ne vor dezbinați, adesea taman acei care pretind că ne vor binele ne și instigă la ură iar fiecare dintre noi are puterea să ignore și să se distanțeze de orice rău.

Uneori chiar pornirile noastre, un gest, o privire, un cuvânt și mai ales un moment de nepăsare pot declanșa reacții și adversități, umbrind frăția noastră, de asta orice dintre noi are posibilitatea să fie mereu atent și chibzuit.

Pentru un 2021 așa cum fiecare dintre noi și-l dorește, depășind încercările traversate în 2020, oricare poate avea tânjire, speranță, acțiune și succes însă... împreună am avea și trăinicie, o garanție a durabilității succesului.

Haideți în 2021 să facem ca orice român din Italia să simtă că nu este singur aici, că suntem o comunitate care știe ce înseamnă respectul, dragostea frățească, iertarea și toate acele valori vechi și neîntinate ale smeritului și răbdătorului nostru neam românesc.

Prin credință, bunătate și dorul viu de păstrarea nealterată a identității noastre, putem frânge orice nepăsare, vrajbă sau perfidie.

Să dea Milostivul Dumnezeu sănătate și gânduri bune fiecăruia dintre dumneavostră, La Mulți Ani românilor, în 2021 cu frățești îmbrățișări.

Valeriu Barbu în numele Consiliului Directiv și Secretariatul General al F.O.R.I.