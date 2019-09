Formaţia Kiss a amânat un concert din cauză că liderul Gene Simmons a avut nevoie de o intervenţie chirurgicală

Formaţia Kiss a fost nevoită să amâne concertul de sâmbătă din Salt Lake City, Utah, din cauza că liderul Gene Simmons a suferit o intervenţie chirurgicală, scrie nme.com, conform news.ro.

A fost ultimul show programat înainte de a începe turneul de adio australian în noiembrie.

Simmons a scris pe Twitter că motivul amânării este din cauza problemelor sale de sănătate: "Le cer scuze fanilor din Salt Lake City. Ne vom întoarce şi vom susţine un concert la altă dată. Adevărul este că a trebuit să zbor la Los Angeles pentru o intervenţie chirurgicală. Nimic serios dar trebuie să am grijă acum. Vă mulţumesc pentru urările de bine. Totul este bine".

Show-ul din Salt Lake City făcea parte din "turneul de adio" al formaţiei, "The Final Tour Ever".

Kiss este o trupă rock înfiinţată la New York în 1973 de chitaristul Paul Stanley şi basistul Gene Simmons. Populară în special datorită machiajelor ostentative, costumelor extravagante şi numeroaselor efecte speciale folosite în timpul concertelor sale, trupa Kiss a lansat 20 de albume de studio care au fost vândute în peste 75 de milioane de copii pe plan mondial. Pe 10 aprilie 2014, formaţia americană a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

În prezent, trupa este formată din Paul Stanley - voce, chitară (din 1972), Gene Simmons - bas, voce ( din 1972), Tommy Thayer - chitară (din 2002) şi Eric Singer - tobe (1991 - 1996, 2001 - 2002, 2004 - prezent).