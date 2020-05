Formula 1 - Marele Premiu al Olandei a fost anulat

Ediţia 2020 a Marelui Premiu de Formula 1 al Olandei a fost anulată, după ce iniţial cursa programată la 3 mai pe circuitul de la Zandvoort fusese amânată din cauza pandemiei de coronavirus, informează lequipe.fr.

"Am studiat posibilitatea organizării Marelui Premiu într-o altă perioadă a anului, fără public. Dar am dori să sărbătorim întoarcerea F1 la Zandvoort alături de fanii noştri şi de olandezi. Prin urmare, cerem tuturor să aibă răbdare. Simt această nerăbdare de 35 de ani (ultimul GP din Olanda a avut loc în 1985), aşa că pot aştepta încă un an", a declarat Jan Lammers, directorul Marelui Premiu al Olandei.

Până în prezent, au fost amânate sau anulate zece etape din cele 22 de etape ale acestui sezon al Campionatului Mondial de Formula 1, din cauza pandemiei de coronavirus. Cursele din Australia, care era prima etapă, la 15 martie, Bahrain, Vietnam, China, Spania, Azerbaidjan şi Canada au fost amânate, în timp ce Marele Premiu al Principatului Monaco, cel al Franţei şi cel al Olandei au fost anulate, notează news.ro.

Chase Carey, CEO Formula One Group, s-a arătat optimist cu privire la disputarea sezonului 2020 al F1, care ar urma să înceapă în Austria, la 5 iulie, şi să fie format dintr-un număr de etape cuprins între 15 şi 18.

Motorsport.com a publicat, miercuri, un calendar provizoriu al curselor europene din această vară, care ar urma să cuprindă câte două grand prix-uri în Austria, la Spielberg, şi în Marea Britanie, la Silverstone:

5 iulie - Austria;

12 iulie - Austria;

19 iulie - Ungaria;

2 august - Marea Britanie;

9 august - Marea Britanie;

16 august - Spania;

30 august 30 - Belgia;

6 septembrie - Italia.