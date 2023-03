VIDEO - Forțele ruse scot din depozite tancuri `antice` pentru a compensa pierderile semnificative ale vehiculelor blindate (ISW)

Grupul de cercetare a raportat pe 22 martie că forțele ruse au transportat un tren încărcat cu tancuri T-54/55 din Primorsky Krai către vestul Rusiei, iar surse din rețelele de socializare au speculat că forțele ruse le-ar putea disloca în Ucraina, a declarat Institutul pentru Studiul Războiului. în ultima sa actualizare.

Potrivit Oryx, o altă organizație de informații open-source care documentează pierderile rusești în Ucraina, armata rusă are undeva în jur de 1.871 de tancuri distruse, avariate, abandonate sau capturate la un an de la invazia inițială.

ISW a spus că pierderile de vehicule blindate rusești „rstrâng în prezent” capacitatea armatei ruse de a conduce un război de manevră mecanizat eficient, iar forțele ruse ar putea desfășura tancuri T-54/55 din depozit în Ucraina pentru a se pregăti pentru contraofensivele mecanizate anticipate ucrainene.

„Desfășurarea de echipamente inferioare pentru a reface capacitatea armatei ruse de a desfășura un război de manevră mecanizată poate determina o degradare suplimentară a forțelor ruse în Ucraina”, potrivit ISW.

