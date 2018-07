Fost șef al SPP, teorie BOMBĂ: de ce a fost băgat Maior în ședință la Washington

Ambasadorul României în SUA, George Maior, s-a întâlnit cu secretarul american pe Energie, Rick Perry, în contextul recent adoptatei legi offshore. Fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, susține că Maior a fost chemat pentru a i se spune că americanii doresc acces gratuit la resursele de hidrocarburi din Marea Neagră.

”TRADAREA CONTINUA!!!

Domnul Teodor Melescanu, Ministrul de Externe al Romaniei, ne anunta (sa ne bucuram ca s-a trezit, totusi!!!), cu surle si trambite, ca secretarul american al energiei, Rick Perry, l-a chemat la el pe ambasadorul lor, din partea Romaniei, la Washington D.C., pe "patriotul" George Maior, si l-a mobilizat sa faca demersuri pe langa autoritatile romane competente, pentru a le determina sa modifice Legea offshore, adoptata recent de catre Parlament. Perry i-a spus printre altele lui Maior, si acesta a fost imediat de acord, ca ei vor gratuit resursele de hidrocarburi din Marea Neagra, a caror exploatare are un impact major pentru securitatea energetica din regiune si nu numai, si ca preluarea lor, fara sa dea ninic statului roman, vine ca o consecinta fireasca a parteneriatului dintre cele doua state, cel cotropitor si cel vasal. George Maior, in stilu-i caracteristic, l-a asigurat de tot concursul, fara sa-i reaminteasca faptul ca si ridicarea vizelor pentru romani face parte tot din parteneriatul strategic, desi este nesemnificativa in comparatie cu pretentiile americane…

Va intrebati de ce s-a pus pe treaba imediat, urmasul lui Pacepa, George Maior???

El abia astepta sa fie chemat de un oficial din partea Americana, ca sa primeasca un sprijin in demersurile pe care le initiase deja pe langa oameni politici romani foarte importanti, pentru promovarea intereselor americane. Mai mult, luase legatura si cu cei din conducerea SRI, care l-au asigurat ca vor sprijini acest demers si au si facut-o deja, sugerandu-ne, in diverse moduri, ca daca nu le dam gratis resursele de hidrocarburi americanilor, vor veni rusii si vor ocupa Insula Serpilor si ne vor lua aceste resurse, dar cu riscul sa dea si statului roman ceva din ele.

Poate ne spune domnul Maior de ce este asa de ingrijorat de faptul ca Romania, in virtutea Legii offshore, va incasa ceea ce i se cuvine din exploatarea acestor resurse si ca isi asigura autonomia din punct de vedere energetic! Dar pana va raspunde el, am sa o fac eu. Daca nu stiati domnul George Maior face lobby puternic pentru colosul american ExxonMobile, ca un veritabil ambasador al celei mai mari companii petroliere listate din lume in Romania, si pe care vrea sa o ajute sa plece cu sutele de miliarde de dolari ce apartin poporului roman, fara sa dea nimic in schimb. Cum sa nu fie suparat domnul Maior cand vede ca Parlamentul a adoptat Legea offsore intr-o varianta total diferita de ceea ce doresc americanii, si prin noile prevederi, acestia sunt obligati sa lase, ca taxe, statului roman, zeci de miliarde de dolari, diminuindu-le semnificativ profitul baban pe care credeau ca-l vor realiza din aceasta activitate. Dar aceasta nu este singura influenta negativa asupra intereselor americane pe care o are noua lege adoptata recent de Parlament. Mai este una la fel de importanta,aceea la care se referea si sectretarul american al energiei Rick Perry si anume impactul asupra securitatii energetice a Europei.

De ce il ingrijoreaza pe Perry atat de mult aceasta chestiune? Am sa va expic: Cotropitorul nostru strategic doreste sa ia pe gratis resursele noastre si sa le livreze pe toate acolo unde doreste el, putand sa le foloseasca ca moneda de schimb, sau pentru promovarea intereselor, economice, politice, dar si de alta natura in diverse state europene. Cine detine resursele impune si conditiile pe care le doreste. Poate crea presiuni asupra consumatorilor acestor resurse si in perioadele de dificultate pe care le traverseaza pot impune uneori conditii pe care acestia nu le-ar accepta in situatii normale. Asa ca domnul Maior, desi stie ca in acest mod Romania este lipsita de aceste resurse, ca devine dependenta, din aceasta perspectiva, de partenerul strategic, face lobby puternic pentru a se modifica amintita lege in favoarea americanilor. Nu este suficient cat ne-a tradat cat a fost seful SRI, continua si acum sa ne tradeze iar noi il tinem acolo pe banii nostri. Poate vad aceste lucruri si domnii Iohannis si Melescanu, doar daca primul se intoarce din vacanta perpetua, iar pe al doilea il trezeste din somn secretara. Ce-i drept, nu este asa de usor sa dormi in fotoliul ministerial.

Apropo! Unii spun ca domnul Maior a luat comisioane substantiale de la colosul ExxonMobile, ca sa le reprezinte interesele in Romania! Mie imi vine greu sa cred si de aceea il intreb daca este asa, sau nu. Spuneti-ne dumneavoastra domnule Maior care este situatia, si noi va credem, mai ales ca va bucurati de atata credibilitate....!!!???”, scrie Dumitru Iliescu.