Fost europarlamentar PSD îl spulberă pe ambasadorul SUA după afirmațiile fără precedent la adresa României

Declaraţiile recente ale ambasadorului SUA în România, Adrian Zuckerman, sunt "jignitoare şi ies din orice uzanţă a diplomaţiei", dar și clasa politică este vinovată că tace, consideră fostul europarlamentar Cătălin Ivan, citat de Agerpres.

"Declaraţiile ambasadorului american sunt şi jignitoare şi ies din orice uzanţă a diplomaţiei pentru că sunt imperative, pentru că un diplomat nu judecă, nu are patri-pris-uri. Nouă ne spune ambasadorul Americii cine e bun şi cine e rău, cine a guvernat bine şi cine nu a guvernat bine. Ne spune ambasadorul american de origini româneşti. Originile lui sunt sănătoase, e din zona Iaşiului, o zonă frumoasă a ţării, cu oameni deosebiţi, dar are o agendă care nu are nicio legătură cu România. Eu nu-i aduc critici ambasadorului, eu aduc critici celor din România care nu au avut reacţie. Nu ai voie să taci când ţara ta este jignită, umilită, când ţi se spune ce să privatizezi şi ce nu să privatizezi, cât să extragi şi cât să exploatezi din resursele subsolului şi cât să nu, cine să mai exploateze, să ţi se mai arate şi pisica în cazul în care te opui, mai există şi justiţie, şi lupta împotriva corupţiei şi procurori. Tot discursul este un discurs care ar trebui să-l descalifice pe ambasadorul Statelor Unite din poziţia de diplomat în care se află", a spus Ivan.

El a arătat că preşedintele SUA, Donald Trump, "vorbeşte răspicat despre suveranitate, datoria pe care liderii o au în faţa propriului popor înaintea altor popoare, nevoia de a investi în capitalul autohton, de a crea locuri de muncă, de a fi stăpân pe resursele tale şi a-ţi gestiona singur resursele".

"Nu suntem utopici, nimeni în lumea asta nu trăieşte izolat, trăim într-o lume internaţionalizată, avem relaţii de tot felul, economice, politice, dar în toate relaţiile în care se implică România trebuie să primeze interesul ţării. Oricine vine şi dă ordine, dictează, stabileşte, face judecăţi de valoare eu cred că trebuie penalizat de întreaga clasă politică şi opinie publică, nu doar răzleţ de unii sau de alţii. Părerea mea este că discursul domnului ambasador a fost un test. E venit de curând, se acomodează cu România, a vrut să vadă câţi mai sunt suveranişti", a afirmat Cătălin Ivan.

La Adunarea generală a organizaţiilor ADN a fost adoptată "Proclamaţia de la Bucureşti", care cuprinde dezideratele partidului, între care se numără suveranitatea, aderarea la Schengen, limitarea achiziţionării terenurilor de către străini, susţinerea familiei tradiţionale creştine, alegeri la termen.

Capacitatea oligarhilor cu legături politice şi a baronilor de a controla interesele de afaceri şi de a limita competiţia pe piaţa liberă trebuie să ia sfârşit, a declarat ambasadorul american în România, Adrian Zuckerman, joi, la Forumul CEO al Camerei Americane de Comerţ din România.

El a mai afirmat că privatizarea este necesară.

"Transparenţa în afaceri şi responsabilitatea sunt primordiale. De exemplu, România ar beneficia enorm de pe urma vastelor sale resurse naturale, dacă legislaţia raţională şi aplicarea legii ar fi respectate. Totuşi, foarte puţine resurse naturale sunt exploatate sau extrase eficient şi economic. Corupţia din ultimii 30 de ani a făcut ca pădurile să fie exploatate ilegal, distrugând largi suprafeţe de pădure virgină şi provocând daune mediului. Un plan eficient şi legal de tăiere a pădurilor ar aduce nu numai avantaje economice, dar şi beneficii pentru mediu. La fel, extracţia de petrol şi gaze este la un nivel foarte redus faţă de cum ar trebui să fie. Legile de funcţionare şi cele fiscale stabile şi de bun simţ ar aduce României venituri enorme din gaz şi petrol şi nu doar ar furniza securitate energetică României, ci ar transforma-o într-un exportator către alte ţări europene şi mai departe", a spus oficialul american.

El a indicat că există multe companii deţinute sau controlate de străini care nu pot fi trase la răspundere sau nu sunt transparente şi a subliniat că "Huawei reprezintă o cale greşită".

Ambasadorul SUA a vorbit şi despre flagelul corupţiei.

"Nu numai că modificările anterioare, concepute cu intenţii greşite şi menite să relaxeze legislaţia criminal, trebuie să fie redresate, dar şi aplicarea completă, promptă, corectă şi constantă a legilor existente trebuie să fie, de asemenea, o prioritate. Infractorii nu ar trebui să aibă capacitatea de a păstra câştiguri obţinute ilicit. Elitele, baronii corupţi şi conexiunile politice nu ar trebui să reprezinte un refugiu. Statele Unite s-au angajat să ajute România să scape de flagelul corupţiei şi de durerosul trafic de persoane", a spus Adrian Zuckerman.

El a arătat că actualii miniştri au "muncit extrem de mult pentru a inversa haosul pe care l-au moştenit".