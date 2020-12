Fost judecător CCR: Anul 2021 debutează în HAOS! OUG-ul dat de Guvern este potențial neconstituțional

Fostul judecător CCR, în prezent senator PSD, Simona-Maya Teodoroiu, consideră că OUG-ul dat de Guvern privitor la organizarea instanțelor de judecată este ”potențial neconstituțională” și va genera un haos foarte mare în instanțe.

Citește și: Inedit - Alina Gorghiu îi cere explicații OFICIAL Ralucăi Turcan/ DOCUMENT

”Debut in haos!

De la 1 ianuarie 2021 completurile de apel in materie civila si penala se vor constitui in temeiul unei Ordonante de urgenta, special adoptate pentru a amana compunerea lor din 3 judecatori, nu din 2, ca pana acum.

Aceasta OUG este potential neconstitutionala, prin incalcarea referendumului pe justitie din 2019. Guvernul PNL - "noul CDR" a avut mai bine de un an la dispozitie pentru a promova o lege in acest sens (si in oricare sens!), cautand si formand o majoritate parlamentara, asa cum s-a intamplat in alte situatii - problema este ca nu a incercat. A preferat sa genereze haos in instante, daca justitiabilii vor contesta legala compunere a acestor completuri.

Iar daca o Curte, oricare ar fi ea, va identifica si sanctiona aceste prevederi, desigur ea va fi blamata de "noul CDR", in nota obisnuita de atac brutal la magistratii incomozi pentru puterea politica, care defineste PNL.”, scrie fostul judecător CCR.