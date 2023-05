Fostul ministru rus supranumit 'Măcelarul de la Mariupol' s-a alăturat trupelor Wagner (video)

Aleksandr Simonov a postat pe Telegram două videoclipuri care îl arată pe Mizinţev purtând o uniformă cu însemnele Wagner şi vizitând aparent oraşul Bahmut din estul Ucrainei.

Ministerul rus al Apărării a anunţat săptămâna trecută că a făcut o schimbare de conducere şi l-a înlocuit pe Mizinţev, care ocupa funcţia de adjunct al ministrului apărării, Serghei Şoigu, şi gestiona problemele de logistică.

El se afla în această funcţie din septembrie 2022 şi şi-a făcut o reputaţie de brutalitate pentru rolul său în asedierea oraşului Mariupol - locul unde au avut loc unele dintre cele mai crâncene atacuri şi presupuse atrocităţi de la invazia rusă în Ucraina.

Informaţia despre Mizinţev apare în contextul în care şeful Wagner, Evgheni Prigojin, a făcut vineri un anunţ surprinzător: el are plănui retragerea din Bahmut peste cinci zile, aparent din cauza lipsei de muniţie "Retrag unităţile PMC Wagner pentru că, fără muniţie, sunt condamnate la o moarte fără sens", a spus el într-o declaraţie postată pe Telegram. El i-a atacat pe ministrul apărării Serghei Şoigu şi pe comandantul armatei, generalul Valeri Gherasimov, susţinând că Wagner a căzut "în dizgraţia birocraţilor cvasi-militari invidioşi".

Comentariile lui Prigojin vin la o zi după ce şeful Wagner lansase o tiradă plină de înjurături împotriva conducerii militare a Rusiei. Stând în faţa cadavrelor a zeci luptători Wagner ucişi, după cum susţine el, Prigojin a pus moartea lor pe seama lipsei de sprijin din partea Moscovei.

El se mai plânsese anterior că nu primeşte sprijin suficient din partea Moscovei şi, într-un interviu difuzat duminică, ameninţase că îşi va retrage mercenarii din Bahmut .

Decizia lui Wagner de a se retrage din Bahmut la 10 mai ar putea fi "un punct de cotitură" în bătălia pentru oraş, a declarat un purtător de cuvânt al armatei ucrainene pentru CNN. Însă Serhii Cerevati, purtătorul de cuvânt al grupării estice a Forţelor Armate Ucrainene, a mai spus că Prigojin "minte" în legătură cu lipsa de muniţie a luptătorilor săi. El susţine că şeful Wagner "caută un motiv pentru a se retrage pur şi simplu de pe câmpul de luptă".

Pe de altă parte, un reprezentant al serviciului ucrainean de informaţii militare, Andrii Iusov, a declarat pentru CNN că este posibil ca Ministerul Apărării să blocheze aprovizionarea Wagner cu obuze de artilerie. "Este adevărat că grupul Wagner se confruntă cu un deficit de obuze de artilerie din cauza faptului că Şoigu şi Gherasimov blochează aprovizionarea. Când (Serghei) Surovikin era la comanda forţelor de ocupaţie ruseşti din Ucraina, situaţia era mai favorabilă pentru Wagner", a adăugat el.

Iusov a declarat pentru CNN că luptătorii Wagner conduc majoritatea ofensivelor terestre în jurul Bahmut, în timp ce armata rusă obişnuită efectuează lovituri aeriene. El a mai spus că există o "competiţie internă" în zona de apărare rusă, iar la Kremlin există oameni care susţin ambele tabere.

