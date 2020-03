Fost șef BCCO: ‘Agenția Metropolitană Brașov s-a folosit de fals și înșelăciune pentru obținerea gestionării transportului public de la Consiliul Concurenței’

Un fals grosolan al Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov la Consiliul Concurenței a fost dezvăluit de fostul șef al BCCO Brașov cms. sef Gabriel Florescu, pe pagina de Facebook. Pentru a obține atribuirea directa a gestiunii serviciului de transport public local pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale ale mun Brasov, com. Cristian, com. Bod, com. Sanpetru si orasul Ghimbav, Agenția Metropolitană a declarat în fals, în decembrie 2018, la Consiliul Concurenței că niciun alt operator de transport nu efectua curse pe acest traseu. Asta deși încă din 2013, un alt operator, SC Transbus SA opera curse pe aceste trasee, având eliberate licențe de transport. În baza acestor declarații false, Consiliul Concurenței dă aviz pozitiv Agenției Metropolitane în solicitarea de atribuirea directa a gestiunii serviciului de transport public.

"De la lume adunate si inapoi la lume date….Buna dimineata dragi prieteni virtuali ! Pentru ca este luni si pentru ca vreau sa incep saptamana in acelas ton ca si pana acum, voi prezenta cum RATBV SA, a ajuns sa detina monopolul transportului de persoane atat in Brasov cat si in sistem judetean. Astfel, la data de 05.12.2018, sub nr. 16070, s-a inregistrat la Consiliul Concurentei, solicitarea Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov, cu privire la atribuirea directa a gestiunii serviciului de transport public local pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale ale mun Brasov, com. Cristian, com. Bod, com. Sanpetru si orasul Ghimbav. Si ce observam la punctul 1.10 din solicitare ? La punctul 1.10 (asa cum rezulta din documentul atasat) se precizeaza : „Pe durata contractului de delegare, operatorul beneficiaza de dreptul exclusiv de a desfasura serviciul de transport public local de calatori pe traseele atribuite.” Un fals grosolan folosit in vederea inducerii in eroare a Consiliului Concurentei, deoarece pe traseele la care se face referire (com Bod, com Cristian, com Sanpetru si orasul Ghimbav) existau inca din anul 2013, licente de traseu, cel putin pentru SC Transbus SA ( din motive de spatiu, nu pot posta si aceste licente), licente prelungite legal pana in anul 2023. Deci unde este exclusivitatea ? Oare aceasta afirmatie mincinoasa a determinat Consiliul Concurentei sa dea un aviz pozitiv ? Nu cumva ne aflam in acest caz in prezenta savarsirii infractiunilor de fals, uz de fals si inselaciune, prin prezentarea unor situatii mincinoase ca fiind adevarate ? Poate conducerea RATBV SA va puna in plangerea sa catre instanta impotriva mea si aceasta postare" a scris Gabriel Florescu pe pagina de Facebook.