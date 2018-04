Fost şef SPP, ipoteză EXPLOZIVĂ în scandalul momentului: Cine ar fi ADEVĂRATUL 'Iuda' invocat de Florian Coldea

Fostul şef al Serviciului de Protecţie şi Pază, Dumitru Iliescu, iese la rampă cu afirmaţii dure, după ameninţările făcute de Florian Coldea recent. Într-o analiză postată pe pagina sa de Facebook, fostul şef SPP susţine că, în realitate, trădătorul de care făcea vorbire fostul prim-adjunct al directorului SRI este chiar el. "A TRADAT Romania fara nicio retinere, ne vorbeste despre tradare, arata cu degetul catre altii, ii dojeneste precum lupul moralist", scrie Dumitru Iliescu. Mai mult decât atât, Iliescu vine şi cu câteva solicitări către Coldea, somându-l să-l întrebe pe "complicele său", George Maior, în cazul în care nu-şi aminteşte unele evenimente.

Citeşte şi: Contre DURE: Tudorel Toader, replică FULGER la acuzaţiile sindicaliştilor. Anunţul VEHEMENT al ministrului Justiţiei

"ADEVARATUL IUDA-FLORIAN COLDEA!!!

Ii cunosc foarte bine deficitul in capacitatea de a evalua corespunzator o situatie sau alta si, in consecinta, nu am dat nicio importanta aberatiilor prezentate in fata Comisiei de control SRI, pana in momentul in care a inceput sa vorbeasca despre tradare si tradatori. Cat tupeu poate sa aiba acest individ... El, care A TRADAT Romania fara nicio retinere, ne vorbeste despre tradare, arata cu degetul catre altii, ii dojeneste precum lupul moralist. Am prezentat, in postarile anterioare, ce si cum a tradat. Nu am sa reiau in aceasta postare afirmatiile deja cunoscute. Am sa-i pun doar cateva intrebari pe care un prieten m-a rugat sa i le adresez: Pentru ca tot ne vorbiti de Iuda si de tradare, poate ne spuneti daca ati dispus monitorizarea complexa a ofiterilor cu cele mai inalte functii in armata, pornind de la Seful Statului Major General, si continuand cu sefii statelor majore ale categoriilor de forte armate, si nu numai. Daca i-ati monitorizat pe acestia si pe cei cu functiile cele mai importante in celelalte structuri componente ale Sistemului National de Aparare, poate ne spuneti si cum ati valorificat informatiile culese in acest mod, si cate dosare pe siguranta nationala s-au deschis la Parchetul General pe numele lor. De asemenea poate faceti precizari la solicitarea cui ati inceput acest demers si cui i-ati transmis informatiile respective. Suntem curiosi, in acelasi timp, sa ne spuneti ce fel de informatii ati transmis reprezentantilor partenerului nostru strategic, inclusiv in cadrul intalnirilor foarte dese cu acestia in vilele de protocol sau in alte obiective ale SRI, si daca, prin transmiterea acestora, a fost afectata in mod grav sau nu Siguranta Nationala a Romanilei. Daca nu va mai amintiti rugati-l pe domnul George Maior, seful si complicele dvs. sa va ajute... Hotul striga hotii! Iuda tipa ca altii au savarsit tradarea...", scrie Dumitru Iliescu pe Facebook.

Citeşte şi: Ministrul Justiţiei, explicaţii de ULTIM MOMENT, după EVACUAREA a sute de deţinuţi din Penitenciarul Iaşi .