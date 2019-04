Fosta adjunctă a lui Kovesi, taxată pentru participarea la protestul de la Bruxelles. Replica G. Scutea: Eram la aceeași masă în februarie și nu știam de OUG 7

Secretarul de stat Mariana Moț a întrebat-o pe Gabriela Scutea, candidat la funcția de procuror general al României, despre prezența la protestul magistraților de la Bruxelles, in contextul obligației de rezervă a magistraților. Fosta adjunctă a Laurei Codruța Kovesi a răspuns că "poate ne aflam in acel punct in care obligatia de rezerva are o virgula".

"Exista si acest drept de a exprima o opinie. Protestul a fost unul tăcut, e o formă de exprimare, chiar daca a fost dus in afara tarii. În situatia in care noi ne-am aflat, impreuna, la aceeasi masa in 18 februarie si nu stiam de OUG 7 , insa a doua zi s-a dat, iar noi acolo discutam exact de transparenta intre puterile statului, inseamna ca poate ne aflam in acel punct in

care obligatia de rezerva are o virgula, poate sa duca la exprimarea unui punct de vedere de către corpul magistraților", a declarat Gabriela Scutea.