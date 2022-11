Fostă campioană europeană: 'Sunt convinsă că Simona Halep nu a luat nimic'

Fosta atletă Monica Iagăr a declarat, marţi, că este convinsă că jucătoarea de tenis Simona Halep, depistată pozitiv cu roxadustat la un control antidoping, nu a luat intenţionat nicio substanţă pentru a-şi îmbunătăţi performanţele, potrivit Agerpres.

"Eu cred că Simona s-a securizat din punct de vedere al dopingului. Eu sunt convinsă că ea nu a luat nimic. Când eram sportivă am stat şi eu în stare de suspendare 6 luni, în 1996. În anii ăia laboratoarele antidoping şi controalele nu erau acreditate... şi s-a întâmplat acelaşi lucru ca şi la Simona. O zi eram pozitivă, o zi negativă, iar o zi pozitivă şi tot aşa. A fost o întreagă tevatură cu pozitiv-negativ. Şi atunci era tot un fel de EPO despre care nu se ştiau multe, dacă îl face corpul sau nu. În fine, ideea este că eu o înţeleg pe Simona şi sunt convinsă că 100% are apărare", a afirmat ea.

Fosta campioană europeană la săritura în înălţime a menţionat că a fost testată antidoping chiar şi când era însărcinată.

"Pe mine m-a marcat situaţia de atunci, când am fost suspendată, normal, era în '96 şi exact înainte de Jocurile Olimpice s-a întâmplat. Nu eram campioană europeană, eram doar o sportivă care sărea şi ea pe la nişte concursuri. Iar controalele doping nu erau multe atunci, aşa cum au fost după ce am câştigat titlurile. Ţin minte că în 2002 eram gravidă în cinci luni şi am anunţat acest lucru... şi atunci m-am trezit cu control doping la uşă acasă. Le-am zis că nu mai concurez de 6 luni, dar mi-au răspuns că nu contează pentru că eu încă eram în primele 20 de sportive. Deci chiar şi însărcinată tot m-au testat", a adăugat Iagăr.

Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, la 21 octombrie, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.

''Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii. În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală'', a spus Halep.

Simona Halep, câştigătoarea a două titluri de Mare Şlem, la Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019), a subliniat că în acest caz nu este vorba de titluri şi bani, ci de onoarea sa: ''Nu este vorba de titluri sau bani. Este despre onoare şi despre iubirea pe care am dobândit-o pentru jocul de tenis în ultimii 25 de ani''.

''Simona Halep, o jucătoare română de tenis de 31 de ani, a fost suspendată provizoriu conform articolului 7.12.1 din Programul Antidoping din Tenis (TADP)'', a anunţat Agenţia Pentru Integritatea Tenisului (ITIA), citată de Reuters.

''Proba a fost împărţită în două şi analiza ulterioară a conţinut FG-4592 (Roxadustat), care este pe lista 2022 a substanţelor interzise a Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA)'', a menţionat ITIA, precizând că prezenţa substanţei a fost confirmată la contraexpertiză.

Halep, care ocupă în prezent locul 10 în clasamentul mondial, a fost testată pozitiv la US Open, acolo unde românca a fost învinsă în primul tur de ucraineanca Daria Snigur, cu 6-2, 0-6, 6-4.