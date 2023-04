Fostă consumatoare de droguri: 'De la elevă eminentă, olimpică premiantă, am ajuns să dorm pe cartoane'

Directoarea Centrului de fete House de la Teen Challenge Romania, Georgiana Drăgan Moldoveanu, fostă consumatoare de droguri, le-a povestit joi, câtorva mii de elevi din municipiul Sibiu, strânşi în Sala Transilvania, cum dependenţa ei de heroină şi marijuana aproape i-a distrus viaţa atât ei, cât şi părinţilor, conform Agerpres.

Georgiana a început să fumeze o ţigară normală, la 13 ani, după care a trecut la primul joint la 17 ani, pentru ca la 20 de ani să facă pasul la consumul de heroină.

"La vârsta de 13 ani m-am apucat de fumat, fiind într-un cerc de prieteni în care se fuma. (...) Din dorinţa de a fi acceptată de ceilalţi, am ajuns să fac lucruri pe care nu credeam că le voi face vreodată. S-a dovedit să fie drumul care m-a purtat în cele din urmă spre alegerea de a consuma şi droguri, iar lucrul acesta s-a întâmplat când aveam vârsta de 17 ani. (...) După ce am fumat prima dată marijuana, a urmat un consum de marijuana de trei ani (...) Ce nu ştiam atunci era că drogul acesta nu doar că mă va distruge, dar mă va duce la a încerca droguri şi mai tari. Şi aşa am ajuns ca la vârsta de 20 de ani să fumez pentru prima dată heroină. Pe atunci eram studentă deja la o şcoală sanitară, fratele meu era cadru militar în Serviciul Român de Informaţii, aveam amândoi în faţă un viitor, aveam amândoi în faţă o carieră şi totuşi am ajuns să ne drogăm cu heroină. (...) Drogurile, heroina în mod special, au ajuns să ne distrugă şi să ne fure tot", a spus Georgiana Drăgan Moldoveanu.

Trecerea la heroină

La scurt timp după ce a fumat heroină, a ajuns să şi-o injecteze. Consumul tot mai mare de heroină a dus la amanetarea a tuturor bunurilor din casă, la furturi din casa părinţilor şi chiar şi din magazine.

"În foarte scurt timp, din cauza faptului că simţeam nevoia să mă droghez din ce în ce mai mult, am ajuns să nu mai fumez heroină, ci să mă injectez şi să devin dependentă de drogul acesta. Mi-aduc aminte primul moment când mi-am amanetat un inel primit de la mama mea la vârsta de 18 ani, până la punctul în care am ajuns să amanetez absolut tot din casă, nu mai aveam maşină de spălat, nu mai aveam aur, nu mai aveam obiecte de valoare în casă, nu mai aveam absolut nimic, toate le luam, le băgam la amanet. Mi-aduc aminte că am ajuns până la punctul în care, din disperare, efectiv să-i smulg mamei mele ceasul de la mână, ca să mă duc să îl vând pentru 50 de lei ca să-mi iau atunci o doză de heroină. Am ajuns ca de la a fura din casă, să fur din magazine, să am probleme cu Poliţia ... Mă cunoşteau cei de la Secţia 19 din Bucureşti, pentru că ajungeam acolo cel puţin o dată pe săptămână", a arătat Georgiana Drăgan Moldoveanu.

Recuperare

Directoarea Centrului de fete House de la Teen Challenge Romania, Georgiana Drăgan Moldoveanu, nu s-a ferit să spună cum dependenţa sa de droguri i-a îmbolnăvit părinţii, din cauza supărării.

"Mama mea s-a îmbolnăvit, a ajuns pe un pat de spital, tatăl meu a fost diagnosticat cu depresie majoră şi a ajuns internat la Psihiatrie şi pensionat pe caz de boală. Efectiv am ajuns ca prin dependenţa mea de heroină să distrug tot în jurul meu. (...) Şi în cele din urmă, la punctul cel mai de jos în care am ajuns, să locuiesc efectiv pe stradă. De la eleva eminentă, olimpică premiantă, am ajuns să dorm prin scări de bloc, pe cartoane. (...) Eu niciodată nu m-am gândit în momentul în care am fumat primul joint cu marijuana că voi ajunge să mă distrug pe mine şi pe cei din jur în felul în care am făcut-o. Îi mulţumesc lui Dumnezeu (că sunt bine n.red.), că am avut câteva încercări de a ne lăsa, ne-am internat la dezintoxicare de multiple ori în spitale de psihiatrie, unde am ajuns să stăm, să fim pe tratamente medicale, să ajungem în ultimul hal", a declarat Georgiana Drăgan Moldoveanu.

Un an de terapie

Şansa Georgianei a fost echipa de la Teen Challenge România care i-a ajutat fratele.

"Fratele meu în anul 2007 a întâlnit echipa de la Teen Challenge România, pe care o reprezentăm astăzi, iar la Teen Challenge România ne ocupăm cu recuperarea tinerilor care au experimentat o perioadă de dependenţă de droguri sau de alte tipuri, unde fratele meu a urmat un program terapeutic şi asta i-a schimbat viaţa şi el a devenit, bineînţeles, pentru mine un exemplu că se poate. (...) Mergând eu într-un program terapeutic, într-un centru de reabilitare, unde am urmat un program pentru o perioadă de un an, am ajuns să reuşesc să mă recuperez, să reuşesc să mă vindec pe mine şi în cele din urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu, să-mi schimb viaţa. Lucrul acesta se întâmpla în 2009", îşi aminteşte Georgiana Drăgan Moldoveanu.

Cei trei foşti consumatori de droguri care le-au vorbit celor 3.500 de elevi sibieni, printre care şi Georgiana, le-au explicat că este foarte important să fie bine informaţi despre efectele negative ale drogurilor, înainte de a dori să încerce să consume.

"Nu vreau să vă uitaţi la noi ca la nişte eroi (...) Pentru că dacă ar fi să dau timpul înapoi, dacă ar fi să-mi iau viaţa de la capăt, vă zic din toată inima şi să ştiu tot adevărul despre droguri şi toate lucrurile pe care le ştiu acum, cu siguranţă nu aş mai alege niciodată să mă droghez", a concluzionat Georgiana Drăgan Moldoveanu.