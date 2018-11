Fosta medaliată olimpică Teodora Ungureanu este optimistă cu privire la viitorul gimnasticii- Eu sper ca gimnastica românească să îşi revină în 2-3 ani

Fosta medaliată olimpică Teodora Ungureanu a afirmat vineri că speră ca gimnastica românească să revină în topul mondial în 3 ani, apreciind că sportul pe care l-a practicat trece acum printr-un moment trist.

“E un moment mai trist prin care trece gimnastica românească. Eu sper ca gimnastica să îşi revină cât mai curând, poate să dureze doi-trei ani Eu sunt optimistă şi îmi doresc ca gimnastica românească să revină pe plan mondial, să fim din nou în frunte”, a declarat tripla medaliată olimpică la Montreal, 1976 la Muzeul Satului, unde a participat alături de alţi foşti campioni la plantarea unei “Păduri olimpice”.

Stabilită în Statele Unite ale Americii, unde profesează ca antrenor, Teodora Ungureanu spune că nu ar mai putea să se întoarcă în România: “Nu aş veni în România să antrenez pentru că m-am obişnuit acolo, unde este familia noastră şi unde am alte posibilităţi. Acum am o altă viaţă. Am călătorit prin toată lumea de la 12 ani şi e foarte greu să mă întorc acum”.

Fosta campioană olimpică Sandra Izbaşa are încredere că rezultatele în gimnastica românească vor veni odată cu timpul: “Ne dorim ca gimnastica să fie undeva bine şi să crească treptat, ne dorim aceleaşi rezultate ca şi înainte. Nu vrem să punem presiune pentru că au timp să ajungă din nou acolo, vor veni şi rezultatele. Noi le susţinem”.