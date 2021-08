Fosta şefă de personal a lui Michelle Obama demisionează de la conducerea organizaţiei pentru sprijinirea femeilor în urma scandalului Cuomo

Tina Tchen, fostă şefă de personal a lui Michelle Obama care a devenit preşedinte şi CEO pentru Time’s Up Now şi Time’s Up Foundation, a demisionat de la conducerea organizaţiei pentru sprijinirea femeilor în urma scandalului care l-a implicat pe fostul guvernator Andrew Cuomo, transmite news.ro.

Demisia ei vine într-un moment de criză pentru organizaţia fondată în ianuarie 2018 de personalităţi de la Hollywood şi Washington pentru a sprijini femeile împotriva hărţuirii sexuale.

În ultimele luni însă Time’s Up a comis mai multe erori neforţate. Tchen şi alţi membri ai organizaţiei au fost implicaţi în gestionarea acuzaţiilor de hărţuire sexuală aduse lui Andrew Cuomo, fost guvernator al statului New York, şi după ce au fost dezvăluite legăturile lor cu acesta şi cu alţii din administraţia lui, au apărut întrebări dacă organizaţia care trebuia să protejeze victimele a fost compromisă de accesul la putere. Întrebările acestea au dus la decizia lui Tchen de a se retrage.

Într-un comunicat, ea a spus că pe parcursul întregii cariere a luptat pentru o schimbare pozitivă în cazul femeilor şi că nu s-a oprit vreodată.

Ea a subliniat că să conducă Time’s Up a fost „o experienţă plină de satisfacţii” şi că este mândră de organizaţie şi activitatea acesteia în ţară.

„Este timpul ca Time’s Up să evolueze şi să meargă mai departe pentru că sunt atât de multe lucruri de făcut pentru femei. Este clar că nu sunt conducătorul care să poată să îndeplinească asta acum”, a transmis Tchen.

Ea a continuat: „Sunt conştientă că poziţia mea la conducerea Time’s Up a devenit un punct central dureros şi dezbinator, unde femeile şi alţi activişti care ar trebui să colaboreze pentru a lupta pentru schimbare se confruntă în mod dăunător. Astfel, este timpul să demisionez şi să continui să muncesc pentru schimbare altfel şi să las Time’s Up să se angajeze în procesul semnificativ care ştiu că va merge mai departe”.

Tchen a fost recrutată să conducă Time’s Up în octombrie 2019. Nu este primul şef al organizaţiei care este implicat într-o controversă. Lisa Borders, primul CEO al Time’s Up, a demisionat în februarie 2019 după ce fiul ei a fost acuzat de abuz sexual.

Time’s Up a fost înfiinţată în ianuarie 2018 după izbucnirea scandalului care l-a avut în centru pe fostul producător de film Harvey Weinstein, acuzat de zeci de femei de hărţuire şi agresiune sexuală.