Foştii rugbişti francezi Chabal şi Dusautoir afirmă că sunt pozitivi cu noul coronavirus

Doi foşti internaţionali francezi de rugby ai Franţei, Sebastien Chabal şi Thierry Dusautoir, au afirmat că au fost declaraţi pozitiv la Covid-19, dar au dat asigurări că "sunt bine", în cursul unor intervenţii în cadrul emisiunii Canal rugby club la Canal +, informează AFP, citată de Agerpres.

"Aşa cum puteţi să vedeţi, suntem mai degrabă în formă. În ceea ce mă priveşte, eu cred că am luat virusul chiar de la începutul izolării. M-am simţit ceva mai rău o săptămână, dar nimic grav în comparaţie cu tot ce auzim că se întâmplă în jurul nostru", a explicat, duminică, Chabal (62 selecţii), supranumit "anesteszistul" pentru placajele sale devastatoare.

La rândul său, Dusautoir a precizat: "Am fost în aceeaşi situaţie cu Sebastien. În jur de 14 martie, am avut primele simptome şi am fost diagnosticat chiar dacă nu am fost testat. Au fost două săptămâni destul de obositoare şi istovitoare", a explicat cel care deţine recordul meciurilor în care a purtat banderola de căpitan la naţionala Franţei (56 de ori în 80 de selecţii).

"Dar, încă o dată, totul merge bine pentru mine şi familia mea. În contextul actual, suntem norocoşi", a adăugat Dusautoir care, ca şi Chabal, este consultant pentru Canal +.