Fostul arbitru Ion Crăciunescu, despre incidentul Contra-Pușcaș: 'Demisia este singurul lucru normal în acest moment'

Fostul arbitru Ion Crăciunescu este de părere că selecționerul României, Cosmin Contra, ar trebui să demisioneze, în urma incidentului de la meciul cu Norvegia, de marți, scor 1-1, când l-a înjurat pe atacantul George Pușcaș, anunță MEDIAFAX.

"Un selecţioner trebuie să fie un exemplu, iar demisia este singurul lucru normal în acest moment. Chiar dacă şi-a cerut scuze, până la urmă nu sunt suficiente. Nu este normal să înjure în asemenea hal", a declarat Ion Crăciunescu, potrivit Fanatik.

În minutul 52 al partidei de pe Arena Națională, din preliminariile EURO 2020, România a obținut un penalty, iar cel care a executat a fost George Pușcaș. Șutul atacantului de la Reading a fost respins de portarul norvegienilor, iar Cosmin Contra a avut o reacție nervoasă la adresa jucătorului său, camerele TV surprinzându-l când îl înjură pe acesta.

După meci, Contra a ținut să-și prezinte scuzele față de gestul făcut: "Trebuia să bată Stanciu penalty-ul. Am avut o reacţie nelalocul ei după ratare, îmi cer scuze. Tensiunea a fost imensă înaintea acestui meci. Se întâmplă. Am vorbit cu George Puşcaş, totul s-a rezolvat foarte rapid pentru că sunt lucruri care se întâmplă şi probabil o să se bată foarte multă monedă pe lucrul ăsta, dar îmi cer scuze, lucrurile sunt ok din toate punctele de vedere".

România şi Norvegia au remizat, marţi seara, pe Arena Naţională, scor 1-1, în grupa F de calificare la EURO 2020. Mitriţă a deschis scorul, în minutul 62, însă Sorloth a egalat, în minutul 90+2.