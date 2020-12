Fostul arbitru Marius Avram: Un mod de gândire învechit la CCA. A fost un şoc scoaterea mea de pe lista FIFA

Fostul arbitru Marius Avram a declarat, marţi, că l-a şocat total decizia CCA de a-l scoate de pe lista FIFA şi a precizat că la CCA există “un mod de gândire învechit, anunță news.ro.

“A fost o surpriză totală, un şoc scoaterea mea de pe lista FIFA. Eram pregătit să încep anul 2021 pe listă. E greu să comentez o decizie CCA. Nu e o condiţie suficient vârsta. Apoi, a fost şocul, lipsa unui dialog. Când decide să te scoată de pe listă, cred că este necesar un dialog înainte. Un mod de gândire învechit. În era transparenţei, arbitrii au rămas ca o castă închisă, dar un e vina lor”, a spus Avram la Digi Sport.

Marius Avram a precizat au existat momente în care a vrut să dea declaraţii legate de anumite faze, dar nu a putut să facă acest lucru. “"Am trecut prin momente în care în Comisia Centrală a Arbitrilor s-a considerat că la o fază importantă am luat o decizie corectă, dar în media s-a scris că am greşit. Şi aş fi vrut să vorbesc, să spun, dar nu s-a putut. De multe ori am vrut să vorbesc, dar neavând permisiunea să o faci ai o frustrare. Aş fi vrut să ies, să vorbesc inclusiv atunci când am greşit. Să explic de ce am greşit, poate că nu eram plasat bine, poate că m-a păcălit un jucător sau care a fost cauza. Şi cred că oamenii ar fi înţeles. Dacă am încercat să schimbăm ceva? Nu, nu ne-am permis, mai ales că ştiam că nu era voie", a adăugat el.