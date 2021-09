Fostul căpitan al reprezentativei României, Gheorghe Popescu: Islanda nu mai este un adversar facil

"Diseară, echipa naţională joacă împotriva Islandei primul meci din seria de trei pe care le va disputa în această lună. Îmi amintesc de un joc pe care l-am disputat la Reykjavik, pe 9 octombrie 1996, în preliminariile pentru Coupe du Monde 1998. Am învins atunci Islanda cu 4-0, iar eu mi-am făcut cadou un gol chiar de ziua mea. Împlineam 29 de ani şi eram căpitanul Barcelonei. În acele vremuri, cu adversarii facili ne puneam o singură întrebare: scorul. Sigur, Islanda nu mai e un adversar facil, dimpotrivă. Cu toate problemele pe care le au azi, cred că vom întâlni un adversar care se va mobiliza în stilul propriu. Am încredere în jucătorii noştri, cărora le urez succes în realizarea unui obiectiv deloc uşor, calificarea la Campionatul Mondial din Qatar. O competiţie la care nu am mai fost prezenţi chiar de la acea ediţie din Franţa. Hai, România!", a scris Popescu pe Facebook.

Naţionala României joacă în această seară cu Islanda, de la ora 21.45, în preliminariile CM-2022.