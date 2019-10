Fostul director Tarom, primele declarații după ce a fost demisă brusc: 'Cum am fost numită, aşa am fost retrasă'

Fostul director al companiei Tarom, Mădălina Mezei, a declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, că hotărârea de a fi demisă a apărut brusc, la o săptămână după ce i s-a decis prelungirea mandatului. Motivul exprimat de Consiliul de Administraţie ar fi lipsa de rapiditate în desfăşurarea proiectelor.

"Cu săptămână înainte, chiar mai puţin, mi se prelungise mandatul şi de la o săptămână la alta totul s-a schimbat. M-a sunat aseară, la ora şapte, preşedintele CA şi mi-a zis că a decis să mă demită. Mi-a trimis hotărârea, a apărut astăzi noul director general desemnat. Am avut o Hotărâre a Consiliului de Administraţie prin care mi se reproşează că nu mi-am dus la îndeplinire hotărârile CA conform mandatului de director general interimar", a explicat Mezei.

Mezei a explicat că, printre altele, se numără "semnarea contractului cu ATR, care era în plină negociere. Sunt foarte multe care s-au discutat în peste un an de zile în şedinţele CA". Tarom este în proces de achiziție a nouă avioane ATR, pentru cursele interne.

Fostul director al companiei aeriene a mai explicat că nu se consideră vinovată pentru că a abordat o atitudine profesională şi a ales să facă o analiză mai profundă în ceea ce priveşte proiectele Tarom.

"Nu mă consider vinovată. Am venit cu spiritul liber şi inima deschisă să salvez compania asta. Nu am să zic niciodată că sunt vinovată. Consider că am făcut tot ce trebuia să fac în baza priceperii pe care o am, dacă nu am fost destul de convingătoare sau rapidă pentru dorinţele CA-ului, eu am ales să fac o analiză mai profundă, mai profesională, pentru a evita implicaţii majore asupra viitorului companiei. Consiliul de Administraţie a considerat că trebuie să fac mai repede. E o diferenţă de interpretare. Eu doresc să rămân în zona de profesionişti. Fiecare are dreptul să evalueze un manager numit, cum am fost numită aşa am sunt şi retrasă. Nu mă consider vinovată, dar nici nu consider decizia nefirească", a spus aceasta.

Întrebată ce se va întâmpla cu deschiderea cuselor lung-curier spre China și Statele Unite, Mădălina Mezei a spus că acesta este şansa de salvare a companiei aeriene, fără de care Tarom "ar putea dispărea curând". "Nu ştiu ce va face noul director şi ce mandat are, acela a fost un proiect asumat de mine, promovat de mine în care în care încă cred cu tărie. Taromul nu va avea nicio şansă să opereze regional ca până acum, în concurenţă cu low cost şi dacă nu se modifică strategia, Tarom nu va mai exista în curând. Ca atare, domnul ministru (al Transporturilor, Răzvan Cuc, n.r.) în urma discuţiilor cu CA şi cu mine a ieşit cu anunţul poate un pic anticipat pentru că nu eram gata cu faza de analiză, însă un proiect pe care eu personal l-am promovat, nu voi zice niciodată că a fost promovat politic şi în continuare cred în el. Cred că este salvarea noastră", a declarat fostul director al Tarom.

În seara de marţi, 15 octombrie, Mădălina Mezei a fost demisă din funcţia de director general al companiei aeriene Tarom, iar în funcţie a fost numit pilotul Valentin Gvinda.