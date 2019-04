Fostul șef AEP acuză DNA de superficialitate - Cred că există o anumită intenționalitate/ Nu îl cunoșteam pe domnul Drăghici decât după nume

Daniel Barbu, fost președinte al Autorității Electorale Permanente, acuză procurorii de superficialitate, menționând că nu îl cunoștea pe Mircea Drăghici. Reacția vine după ce a fost pus sub învinuire de DNA pentru că și-ar fi îndeplinit defectuoas atribuțiile în legătură cu subvențiile acordate partidelor. Cercetările au fost extinse pe numele lui în dosarul în care trezorierul PSD este acuzat că ar fi cumpărat o casa și o mașină de lux din banii partidului. Mircea Drăghici respinde acuzațiile.

"Din partea conducerii partidului am primit gesturi de maximă solidaritate, le aprecize, sunt recunoscător colegilor pentru afecțiunea arătată în această situație care pentru mine nu e simplă. Deși am vorbit despre chestiunile din justiție adesea, de faptul ca in Romania nu domneste legea, ci bunul plac al oamenilor, in ciuda unui discurs pios despre statul de drept, nu eram pregatit ca la 62 de ani sa patesc un asemenea lucru, nimeni nu e, probabil. S uspiciunile nu sunt intru totul rezonabile, ca nu sunt bazate pe fapte, ma intreb de ce atata superficialitate si cuvinte grele. Ar fi fost suficient sa stea de vorba procurori de la DNA cu 2, 3 oameni din conducerea AEP pentru a vedea ca intodeauna am luat decizii prin consultare. Daca ar fi avut o minima cunoastere, nu ar fi folosit un asemenea limbaj. Cred ca exista o anumita intentionalitate, faptele nu conduc catre concluzia la care procurorii au ajuns", a declarat Daniel Barbu.

Daniel Barbu sustine că nu il cunostea in acea perioada pe Mircea Drăghici.

"Ne-am intalnit de cateva ori in 2017, dar in situatii public. Nu il cunosteam pe dl Draghici decat dupa nume. Eu am fost senator, dansul a fost mereu deputat, stiam ca e unul dintre autorii legii 334, nu stiam ca e trezorierul PSD. Am avut cateva discutii, dar in contexte absolut publice. Din fericire pentru pozitia mea, nu am avut nicio convorbir,e nici macar de Anul Nou, cu domnul Draghici in 2018", a spus fostul presedinte al AEP.