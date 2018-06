Fostul șef al DGA Prahova, prima reacție după achitarea în dosarul lui Sebastian Ghiță

Constantin Ispas, fostul şef al DGA Prahova, a comentat joi, la Antena3, decizia ÎCCJ de achitare în dosarul lui Sebastian Ghiță, spunând că mărturiile martorilor au contat foarte mult.

„Foarte mult au contat declarațiile martorilor cu identitate protejată, care au susținut în instanță că au fost audiați de către procurorul Negulescu, care era incompatibil cu calitatea de procuror în acest dosar, că li s-au dictat sub presiune declarațiile, ceea ce și corespunde realității. Eu am spus de la început despre metodele acestui domn procuror și mă aflu în fața primei bătălii. Din 2015 am avut curajul să spun ce se întâmplă în Prahova. Dl Negulescu a făcut marea parte de cercetări, doar că semnăturile pe declarații le-au avut dl Onea și dna Răileanu.”, a spus Ispas la Antena3.

„Nu îmi este teamă fiindcă știu că eu nu am făcut absolut nimic. Sper ca vinovații să ajungă în fața instanței să răspundă”, a mai spus Ispas.

Fostul deputat Sebastian Ghiţă a fost achitat în dosarul de corupţie în care a fost trimis în judecată de DNA alături de foşti şefi de Parchet şi Poliţie din Prahova. Alături de Sebastian Ghiţă, în acest dosar au fost achitaţi şi fostul şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova Viorel Dosaru, fostul şef al DGA Prahova Constantin Ispas şi procurorii Liviu Tudose şi Aurelian Mihăilă.

Decizia a fost luată joi de către magistraţii instanţei supreme.