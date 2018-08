Fostul șef al DNA Ploiești, despre înregistrările prezentate de Vlad Cosma: Spectatorii și decidenții au fost furați de limbajul colorat al lui Negulescu

Lucian Onea, fostul șef al DNA Ploiești, susține, referitor la înregistrările prezentate de Vlad Cosma din interiorul DNA Ploiești, că procurorul care îl anchetează refuză să facă o expertiză, menționând că acestea : "NU redau DATA și LOCUL unde au fost făcute; par a NU reda evenimentul înregistrat în întregul lui; NU conferă certitudinea că redau, coerent și cursiv, evenimentele pe care se pretinde că le redau". Informațiile apar în plângerea făcută pe numele Elenei Iordache la Inspecția Judiciară de Lucian Onea, obținută de ȘTIRIPESURSE.RO.

"Doamna procuror Elena Iordache refuza sa analizeze chiar dumneaei si sa dispuna expertizarea continutului înregistrărilor audio și video efectuate de Cosma Vlad Alexandru - înregistrări date publicității prin intermediul mass-media si care constituie mijloc probator in cauza 19/P/2018 fiind avute in vedere la punerea in miscare a actiunii penale, expertizare ce ar fi trebuit dispusă din oficiu cu scopul de a fi efectuate verificari sub aspectul stabilirii cu certitudine daca contin sau nu colaje de cuvinte rostite in locuri si situatii diferite, respectiv daca au fost TICLUITE de Vlad Cosma.

Analizate doar în privința formei lor, aceste înregistrări relevă următoarele:

-NU redau DATA și LOCUL unde au fost făcute;

-par a NU reda evenimentul înregistrat în întregul lui;

-NU conferă certitudinea că redau, coerent și cursiv, evenimentele pe care se pretinde că le redau.

Spre EXEMPLIFICARE, în înregistrarea care redă dialogul purtat între martorul denunțător Cosma Vlad Alexandru și inc. Negulescu Mircea, prilej cu care se pretinde că au fost stabilite conținutul ,,anonimei”, scris pe o ,,foaie” de cel întâi menționat la dictarea celui în urmă menționat, precum și numele ,,anonimului”, Serghei Petruș, adică în înregistrarea care redă ,,regia” făcută de cei doi ,, împreună”, ACESTE ASPECTE NU EXISTA, deși AR FI TREBUIT SĂ APARĂ, dată fiind dinamica dialogului și cele declarate de martorul denunțător Cosma Vlad Alexandru.

Tot spre EXEMPLIFICARE, în ceea ce priveșe dialogul dintre același martor denunțător și subsemnatul, acesta debutează cu expresia ,,proaspete și calde”, care, potrivit explicațiiilor ,,traducatorului”, martorul Cosma Vlad Alexandru, ar referi la ,,tabelele” trimise din Republica Moldova și refăcute de acesta din urma, prin înlăturarea datei de 01.01.2012.

Expresia este NEFIREASCĂ, atat in raport cu obiectele la care se aplică cât , mai ales, în raport cu SCOPUL efectuarii înregistrării.

Potrivit propriilor declarații, martorul denunțător a făcut înregistrările în discuție pentru a dovedi abuzurile facute de cei înregistrați împotriva justițiabililor, inclusiv asupra sa și a rudelor sale.

Or, in acest context, logic, martorul denunțător Cosma Vlad Alexandru, în locul unor formulări ambigue, menite mai degrabă să excite papilele gustative, ar fi folosit formulări adecvate scopului urmărit, mai putin interpretabile și, cum NIMIC NU L-AR FI ÎMPIEDICAT, chiar o EXPRIMARE DIRECTĂ intrucit se „autoinregistra”, „autofilma” : <>

Se pretinde ca inregistrarea a fost facuta la momentul in care martorul Vlad Cosma s-a prezentat la mine data primirii prin fax a documentelor expediate din Republica Moldova si cel al primirii plicului expediat din aceeasi tara si continind aceleasi documente.

Or, pretinderea nu este sustinuta logic de cele citeva pasaje din inregistrarea ce se prezuma ca a fost efectuata de Vlad Cosma.Daca cele sustinute de martorul denuntator Vlad Cosma ar fi reale, unele pasaje din inregistrari scapa contextului.

Se afirma ca vorbeam cu martorul Vlad Cosma despre niste inscrisuri ce urmau a fi trimise in plic, prin posta din Chisinau.

Or, in acest context referirile din dialogul inregistrat la „chestia cu Alba” , „O sa fac să pară din zona aia, zona Iasi”, deci se prezuma ca mi-as fi asumat sa fac ceva in viitor, nu are legatura cu contextul unei discutii ce ar fi trebuit sa se rezume la fapte trecute, respectiv la ceea ce as fi convenit cu Vlad Cosma sa fac, in concret, spre exemplu, ca as fi convenit anterior sa transmita acte din Chisinau.

Tot rupta din context apare si referirea mea la „martorul ala audiat”, identificat in „zona respectiva” , respectiv la declaratia de martor si ca l-am idetificat eu undeva”.

Firesc, se pune intrebarea ce legatura poate exista intre referirea la un „martor” si la o „declaratie de martor” si expedierea/primirea unor inscrisuri!

Exemplificarile, lesne de observat si la o „citire” superficiala a inregistrarilor, prin elocventa lor, constituie fundamentul refuzului procurorului de a cere martorului Vlad Cosma Alexandru garantii de autenticitate a acestora, de a ridica de la acesta originalul inregistrarilor ori de a le verifica insusi procurorul inainte de a le folosi impotriva mea.

Indubitabil, daca martorul denuntator Vlad Cosma Alexandru a contrafacut inregistrarile nu se poate sustine ca a reusit sa fie sincer in declaratiile date in cursul urmaririi penale, cu atit mai mult cu cit existe contradictii flagrante intre relatarile acestuia facute in fata inspectorilor judiciari, cele afirmate cu prilejul audierii sale de d-na procuror Grosu Doina si aspectele relatate d-nei procuror Elena Iordache.

Dincolo de cele rezultate din analiza formei, conținutul concret al înregistrarilor NU evidentiaza fapte și împrejurari de fapt cu relevanță asupra elemetelor esențiale ale situației de fapt reținute pentru inculparea mea: ,,CONSTRÂNGEREA PRIN AMENINȚARE”, ,,ÎNMÂNAREA DOCUMENTULUI MANUSCRIS DE SEBASTIAN GHITA”, ,,TICLUIREA PROBELOR” ori conivența și ACȚIUNEA CONJUGATĂ a ,,procurorilor”.

Față de toate cele precedente, este de admis că faptele și împrejurările rezultate din înregistrările audio și video NU CONFIRMĂ nici cele susținute de chiar realizatorul lor, martorul Cosma Vlad Alexandru, nici elementele esențiale ale situației de fapt reținute în justificarea punerii in miscare a actiunii penale.

*

Distinct de cele precedente, trebuie observat că înregistrările audio și video depuse la dosar sunt copii NECONFRUNTATE CU ORIGINALUL și cu privire la care cel care le-a realizat, adică martorul denunțător Cosma Vlad Alexandru NU A OFERIT, iar cel care le-a primit, adică procurorul, NU NUMAI CĂ NU A CERUT GARANTII MINIME DE AUTENTICITATE dar a și RESPINS CEREREA subsemnatului de VERIFICARE A AUTENTICITĂȚII înregistrărilor depuse de acest martor denunțător.

Drept urmare, solicit efectuarea de cercetari avind in vedere refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu- de a verifica daca inregistrarile depuse la dosar sunt originale sau ticluite .

In opinia mea, exista 2 categorii de persoane carea asista la tot ceea ce mi se intimpla : decidentii si spectatorii. Niciunul dintre acesti 2 factori nu si-au pus problema pina in prezent daca inregistrarile prezentate de Vlad Cosma sunt autentice, daca contin sau nu colaje de cuvinte rostite in situatii distincte, selectionate si alimite pentru a da aparenta unui dialog cursiv . Nici corpul profesional- asociatii de magistrati, nici Inspectia Judiciara, nici CSM si mai ales cel dintai obligat prin lege : PROCURORUL DE CAZ – ELENA IORDACHE.

NIMENI, DAR ABSOLUT NIMENI nu a cerut sa se faca o minima verificare a autenticitatii inregistrarilor prezentate de Vlad Cosma si difuzate in mass media intrucit, mai inainte CA ACESTEA SA FIE VALORIFICATE IN PROCEDURI JUDICIARE. Caci, pe linga faptul ca aceasta situatie ma prejudiciaza in mod direct, are loc practic o blamare a activitatii justitiei prin difuzarea neintrerupta a acestora si folosirea lor ca mijloc probator intr-un dosar penal.

Probabil, si cei care sunt simpli spectatori la ceea ce mi se intimpla si decidentii furati de limbajul colorat al lui Mircea Negulescu folosit in afara audierilor si activitatilor desfasurate in cadrul oficial, de ancheta ( marturie fiind nenumaratele inregistrari video-audio ale depozitiilor luate de acesta in cadrul dosarelor pe care le-a instrumentat) au omis 2 aspecte:

1. In conditiile tehnice actuale, cit timp nu exista dovada autenticitatii inregistrarilor, oricarui magistrat i se poate inscena ceea ce mie mi-a fost inscenat;

2. Inregistrarile, sub aspectul faptelor ce imi sunt imputate sunt irelevante si prin atmosfera creata a fost intoxicata opinia publica urmarindu-se inlaturarea mea din functie", se arată în sesizarea înaintată de Lucian Onea Inspecției Judiciare.