Fostul fundaș al Stelei, Adrian Bumbescu, a fost sărbătorit de juniorii echipei, la împlinirea a 60 de ani

Adrian Bumbescu a împlinit duminică 60 de ani, iar fostul mare fundaş al Stelei a fost sărbătorit de juniorii pe care îi antrenează la Clubul Sportiv al Armatei.

Bumbescu îşi doreşte să producă cât mai mulţi jucători pentru echipa de seniori din liga a patra, potrivit Mediafax.ro.

„Mă simt tânăr, mai ales că fac mişcare aproape zilnic cu băieţii. Nici nu cred că fac această vârstă", a spus Adrian Bumbescu, câştigător al Cupei Campionilor Europeni 1986.

Bumbescu a primit şi un tricou special, cu numărul 60, din partea fostului coleg din defensiva Stelei, Ştefan Iovan.

Ca jucător, Bumbescu a reuşit performanţa de a câştiga titlul în România alături de trei echipe diferite - Steaua, Dinamo şi Universitatea Craiova. Fundaşul a făcut parte din echipa Stelei care a cucerit Cupa Campionilor Europeni, în 1986.

Acum, Bumbescu pregăteşte juniorii Stelei şi încearcă să îi promoveze la echipa de seniori din liga a patra.

„Vreau ca jucătorii pe care îi pregătesc să ajungă la echipa mare cât mai mulţi. Vreau, de la an la an, să dăm cât mai mulţi juniori către echipa mare şi să promovăm an de an. Să fim un fel de Nottingham Forest”, spune Adrian Bumbescu.