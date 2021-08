Fostul internaţional australian Toutai Kefu, şocat de vârsta agresorilor săi

Toutai Kefu, fostul internaţional australian şi actualul selecţioner al echipei de rugby a Tonga, s-a declarat şocat de vârsta fragedă a agresorilor săi, care l-au rănit în noaptea de duminică spre luni în urma unui jaf petrecut la locuinţa sa din Brisbane, informează AFP potrivit Agerpres.

Kefu, în vârstă de 47 de ani, a fost operat pentru multiple răni la abdomen, iar soţia sa a fost grav rănită la un braţ, în timp ce cei doi copii, Josh (21 ani) şi Madi, au fost şi ei răniţi de un adolescent de 15 ani.

Alţi suspecţi cu vârste de 13 şi 15 ani au fost arestaţi şi sunt cercetaţi pentru tentativă de crimă."Când am coborât pe scări, am văzut cât de tineri erau agresorii. Am fost şocat. Mai ales când am aflat ulterior că ei au între 13 şi 15 ani", a declarat fostul campion mondial din 1999 sub culorile "Wallabies"."Nu-i urăsc. Am şi eu un fiu de 15 ani. Dar mă simt decepţionat pentru ei", a adăugat el.Kefu şi copiii săi au părăsit spitalul în care fuseseră internaţi, însă soţia fostului jucător, Rachel, a rămas în continuare internată pentru a şti dacă îşi va putea recăpăta mobilitatea la braţul rănit."Noi suntem în viaţă, dar este posibil ca acest incident să lase urme", a mai spus Kefu.Poliţia a calificat drept "brutal şi violent" acest atac petrecut în cursul unei tentative de jaf comisă de trei adolescenţi.Unul din ei, în vârstă de 15 ani, este judecat pentru patru tentative de omor, după ce a fost prins de vecini, în timp ce poliţia a găsit la locul faptei un cuţit şi o secure.Kefu ocupă funcţia de selecţioner al echipei statului Tonga din 2016.