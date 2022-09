Fostul internaţional Ilie Dumitrescu: 'Eu merg pe ideea de continuitate la naţională, indiferent cine ar fi selecţioner'

Fostul internaţional Ilie Dumitrescu a declarat, luni, la Arena Naţională, că este adeptul ideii de continuitate a selecţionerului echipei naţionale de fotbal, indiferent de numele tehnicianului care ocupă funcţia.

El a lăudat prestaţia naţionalei în partida din Finlanda, scor 1-1, din Liga Naţiunilor, precizând totodată că se cristalizează un nucleu de jucători important pentru echipa naţională, potrivit Agerpres.

"Am văzut o schimbare de atitudine, de abordare, am văzut o prezenţă foarte bună în terenul advers, am avut realizări, reacţie. Nu am bătut Finlanda, dar am fost foarte aproape şi ne-am creat situaţii importante. Este perioada în care încet, încet, Edward Iordănescu îşi va pune amprenta asupra echipei naţionale. Este nevoie de un rezultat pozitiv cu Bosnia, este nevoie de continuitate. Eu merg pe ideea de continuitate, indiferent cine este selecţioner. Eu cred că trebuie să pornim un proiect pe un termen mai lung, nu pe termen scurt, acesta a fost obiectivul federaţiei. Şi eu cred că ideal ar fi să continuăm pentru că deja Iordănescu a recristalizat un nucleu important de jucători, care s-a văzut în meciul din deplasare cu Finlanda", a afirmat Dumitrescu.

Fostul component al "Generaţiei de Aur" a făcut o comparaţie între jucătorii de atunci şi actualii componenţi ai naţionalei.

"Cred că trebuie să muncim foarte mult, jucătorii care sunt implicaţi la nivelul echipei naţionale trebuie să aibă consistenţă în joc. Văd un progres şi în campionatul nostru, foarte multe echipe s-au întărit, sunt jocuri echilibrate, frumoase, cu ritm. Important ar fi ca echipele care ne reprezintă în Conference League să treacă de grupe, pentru că experienţa acumulată contează foarte mult. Este nevoie de mulţi jucători cu personalitate ca să scoţi rezultate la nivelul ăsta. Cred că fiecare jucător ar trebui să muncească mai mult în compartimentul său şi să aibă mai multă încredere. Cred că asta este diferenţa între ceea ce realizăm noi în trecut şi ce se întâmplă astăzi. Erau jucători cu personalitate în fiecare compartiment şi care aduceau plusuri echipei naţionale. Trebuie să-i creştem, trebuie să ne obişnuim cu ideea că nu avem de unde să alegem, cam asta este aria de selecţie şi că asta este o muncă extraordinar de grea pentru selecţioner", a mai spus fostul internaţional.

