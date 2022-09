Fostul judecător Camelia Bogdan după acuzațiile lui Mugur Ciuvică: Spune orice pentru bani

După ce președintele Grupului de Investigații Politice, Mugur Ciuvică, a acuzat-o fosta judecătoare Camelia Bogdan că ar fi primit 310.000 de dolari cu titlu de 'ajutor financiar' de la Fundația Rațiu, când era încă magistrat, aceasta a trimis un punct de vedere redacției:

”Distinsi Domni Jurnaliști,

Corolar gravelor atingeri aduse reputatiei mele profesionale de catre distinsul domn Mugur Ciuvica, dar si de catre ANTENA 3 SA si de GRUPUL DE INVESTIGATII POLITICE, campania de discreditare impotriva subsemnatei continuand prin publicarea unor date din declaratia de avere fara solicitarea unui punct de vedere subsemnatei in cadrul publicatiilor dumneavoastra (identificate prin accesarea surselor deschise), cu incalcarea obligatiilor impuse de etica jurnalistica, va rog sa aprobati publicarea prezentului drept la replică al dr. Camelia Bogdan, fundamentat pe corespondenta purtata cu Agentia Nationala de Integritate.

Ab initio, in cadrul dreptului la replica, solicitam sa se constate lipsa oricarei urme de etica in exercitarea obligatiei de informare corecta a publicului din partea distinusului domn Mugur Ciuvica. Nu ne surpinde insa afirmatia ca aleg sa investesc in educatie in loc de afavoriza investitii in active financiare, afirmatie venita din partea unei persoane care neavand studii jurnalistice/juridice de specialitate spune orice pentru bani. Precizam ca educatia constituie cel mai important ASSET FINANCIAR, iar eu voi privilegia investitiile in formarea continua pe parcursul derularii carierei juridice. Desi valoarea mea umana nu poate fi estimata in bani, dupa cum nu poate fi estimat in bani nici sprijinul moral al Fundatiei Ratiu si al comunitatii din care fac parte, consider insa ca recenta jurisprudenta CEDO din cauzele Voiculescu sau Iancu impotriva Romaniei constituie probe irefutabile ale pregatirii mele profesionale.

Reamintim astfel ca am brevetat in Dreptul roman standardele de protectie a drepturilor omului in materia confiscarii de la terti "after examining all the evidence, including various documents and expert reports, and testimony given before it by all the defendants, witnesses, experts, and injured parties, in an extensively reasoned judgment of 275 pages" in RAFO ( a se vedea Alexandru-Marian IANCU against Romania(https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-213271). dar si Voiculescu v. Romania (application no. 493/15) and Camelia Rodica Voiculescu and Others v. Romania (nos. 502/15, 1559/15, 2836/15 and 2839/15).

Sunt ferm convinsa ca aceasta recunoastere a valorii profesioanale a magistratului Camelia Bogdan de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului nu ar fi putut avea loc fara continuarea investitiilor in educatie.

Corolar excluderii din magistratura pentru o abatere care nu imi poate fi imputata, cum in mod just a mentionat distinsul domn Dan Voiculescu in cuprinsul filei 7 recurs 383/42/2020 in sensul ca nu se poate invoca retinerea abaterii constand in nerespectarea dispozitiilor privind repartizarea aleatorie in sarcina magistratilor de scaun, m-am adresat si am solicitat sprijin Agentiei Nationale de Integritate si Consiliul Superior al Magistraturii, mentionand ca sistemul DAI nu permite inregistrarea celor patru declaratii obligatoriu a fi compeltate de magistrati. In plus, platforma nu imi permite salvarea/confirmarea/data inregistrarii in platforma a trimiterii celor patru declaratii de avere.

Pentru respectarea termenului de 30 de zile de la eliberarea din functie, am solicitat, in data de 23.05.2022, CSM/ANI inregistrarea manuala a celor patru declaratii.

Solicitarea mea a fost formulata in urmatorii termeni:

"Stimate Domnule Presedinte al CSM,

Stimate Domnule Secretar General,

Stimate Domnule Presedinte al ANI,

Cu deosebit respect, avand in vedere ca subsmenata ma aflu pe teritoriul Statelor Unite, va rog sa permiteti depunerea declaratiilor cf.Legii nr.303/2004 si Legii nr.242/2018, depuse si on-line in platorfma E-DAI.

Precizez ca in ceea ce ma priveste cunosteam ca trebuie completate 4 declaratii, platforma permitand doar identificarea a doua dintre acestea.

Va rog sa aprobati publicarea in format electronic a acestora pe site-ul dumneavoastra, avand in vedere ca poarta semnatura digitala a subsemnatei.

Va rog sa imi confirmati si depunerea cu succes a declaratiilor in platforma e-DAI, inclusiv a dovezii si numarului de inregistrare.

Va rog sa primiti expresia intregii mele recunostinte.

Cu deosebit respect,

Camelia Bogdan"

In esenta, in urma verificarilor declaratiei transmise spre a fi inregistrata la ANI, se observa ca afirmatia domnului Mugur Ciuvica privind existenta unui ajutor financiar de 310000 USD este lipsita este lipsita de substanta, eu mentionand suma de 31.000 si nu pe cea de 310000 asa cum apare in articolul mentionat de dumneavoastra, suma fiind necesara pentru acoperirea cheltuilelilor de subzistenta si a achitarii diferentei taxe de scolarizare neacoperite de prestigioasa bursa THOMAS BUERGHENTHAL, ce mi-a fost acordata de Universitatea George Washington University, corolar admiterii la programul de master ce mi-a permis obtinerea unei specializari in Business and Finance/Major in Banking, Corporate, Finance and Securities Law.

Am revenit ulterior cu respectuoase solicitari catre ANI in data de 8.06 si 22.06. pentru comunicarea dovezilor privind inregistrarea declaratiei de avere, pentru a putea verifica daca in continutul acestora s-ar fi putut strecura erori materiale ce ar impune o remediere imediata si pentru a avea certitudinea depunerii acestora.

Precizez ca sistemul de depunere a declaratiilor de avere in Romania ce trebuie completate sub sanctiunea unui fals in declaratii nu permite verificarea cu certitudine a inregistrarii/continutului declaratiilor, fiind prevazuta doar mentiunea TRIMIS CATRE PR.

Astfel, in data de 14.06.2022, Agentia de Integritate mi-a comunicat:

''CompletareDAI

Tue, Jun 14, 4:37 AM

to me

Bună ziua,

Din analiza documentului anexat de către dumneavoastră a reieșit faptul că declarațiile de avere și de interese completate de către dumneavoastră au status-ul de „Salvat”.

Astfel, în vederea soluționării cu celeritate a cererii dumneavoastră, vă informăm faptul că potrivit art. 5, alin (2) din Legea nr. 176/2010, declarațiile de avere și de interese se transmit de către deponent către persoana responsabilă (desemnată potrivit art. 5, alin.

(1) din Legea nr. 176/2010), care asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese.

Mai departe, potrivit art. 6, alin. (1), litera a) din Legea nr. 176/2010: „(1) Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese au obligaţia să se înregistreze în această calitate pe e-DAI şi au următoarele atribuţii:

a) primesc şi înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese prin intermediul e-DAI, cu respectarea legislaţiei privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi eliberează la depunere o dovadă de primire”.

Suplimentar, vă informăm faptul că Agenția Națională de Integritate a elaborat o procedură prin care se va realiza transmiterea la distanță a declarațiilor de avere și de interese, ce a fost publicată în data de 08 ianuarie 2021 în Monitorul Oficial al României, Partea I. În continuare, Agenția Națională de Integritate a lansat secțiunea e-DAI pe pagina sa de Internet (https://bit.ly/3sVyWVf) care cuprinde Manual deponent de utilizare pentru completarea DAI, Ghidul de completare al declarațiilor de avere și de interese, precum și un formular electronic de completare a declarațiilor.

În sprijinul solicitării dumneavoastră referitoare, vă expunem extras din Manual deponent de utilizare pentru completarea DAI, după cum urmează:

O zi frumoasă!"

Din analiza corespondentei purtate pe marginea subiectului depunerii declaratiei de avere la incetarea ilegala din functie constat ca am solicitat in repetate randuri dovada depunerii declaratiilor si date privind identitatea persoanei responsabile cu transmiterea declaratiilor de avere catre Agentia Nationala de Integritate:

""From: Camelia Bogdan

Sent: Tuesday, June 7, 2022 3:58 PM

To: DRUO ; AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE

; Bogdan Stan ;

CompletareDAI ; Secretar General CSM

Subject: Re: Raspuns CSM

Distinsi Domni Presedinti,

Cu deosebit respect, va rog sa imi permiteti sa atasez dovada inregistrarii in platforma E-DAI a declaratiilor de avere si interese in 30 de zile de la intrarea in functie.

Va rog sa imi confirmati ca au fost inregistrate in platforma in data de 23 mai 2022 si va rog sa imi comunicati de ce platforma nu permite transmiterea prin email a confirmarii depunerii declaratiilor inregistrate.

In drept, invoc disp.art 544/2001.

Va rog sa primiti expresia intregii mele consideratii,

Cu aleasa recunostinta,

Camelia Bogdan"

Precizez ca pana acest moment nu am identificat in corespondenta purtata cu CSM si ANI dovada inregistrarii celor 4 declaratii de avere si interese si nu mi s-a comunicat nici identitatea PR-ului care conform art. 6, alin. (1), litera a) din Legea nr. 176/2010: are obligatia de a „ elibera, la depunere, o dovadă de primire”.

In plus, contul meu de pe platforma DAI a fost sters, corolar excluderii mele ilegale din magistratura.

Va rog sa imi publicati in integrum dreptul la replica.

Va rog sa primiti expresia distinsei mele recunostinte pentru sprijinul acordat in vederea informarii corecte a publicului dumneavoastra.

Cu aleasa consideratie,

Camelia Bogdan”