Fostul lider TSD, deputatul Gabriel Petrea, și deputatul ALDE Mihai Niță s-au alăturat grupului PRO Europa din Camera Deputaților

Fostul lider TSD, deputatul Gabriel Petrea, și deputatul ALDE Mihai Niță s-au înscris în grupul PRO Europa din Camera Deputaților. Gabriel Zetea a declarat, pentru MEDIAFAX, că probabil se va înscrie și în partidul condus de Victor Ponta după ce a fost exclus din PSD.

"Domnul deputat Niță Mihai ne aduce la cunoștință că va activa în cadrul grupului parlamentar PRO Europa. Domnul deputat Petrea Gabriel ne aduce la cunoștință că va activa în cadrul grupului parlamentar PRO Europa", a declarat vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, în plenul de luni.

Gabriel Petrea a declarat, luni, că probabil se va înscrie în Pro România pentru a rămâne într-o zonă politică de stânga.

"Am trecut la grupul PRO Europa. Probabil urmează (să mă înscriu în PRO Europa-n.red.), e un pas natural, dacă m-au exclus din partid (PSD-n.red.). Cred că voi continua viața politică într-o zonă de stânga, pentru că sunt o persoană de stânga, și ăsta e un pas natural pe care urmează să-l fac. Momentan m-am înscris în grupul PRO Europa pentru faptul că trebuie să rămân în comisie, să-mi desfășor activitatea parlamentară și ca independent e mai greu. Asta a fost decizia foștilor colegi, de a mă exclude fără să mă întrebe de ce am votat moțiunea, care au fost nemulțumirile. Atâta timp cât nu există interes pentru zona de tineret în partid nu are rost să-mi pierd vremea stând la uși care nu se deschid", a spus Petrea.

Gabriel Petrea este unul dintre parlamentarii care au fost excluși din PSD după ce au votat moțiunea de cenzură.