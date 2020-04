Fostul mare jucător bosniac Mehmed Bazdarevic a început să confecţioneze măşti

Fostul mare fotbalist bosniac Mehmed Bazdarevic, stabilit de mulţi ani în Franţa, confecţionează măşti pentru a da o mână de ajutor în timpul pandemiei de coronavirus, aşa cum a dezvăluit el marţi pentru ziarul L'Est Republicain.

Aflat în izolare în locuinţa sa din regiunea oraşului Montbeliard, fostul mijlocaş şi antrenor al echipei FC Sochaux, în vârstă de 59 de ani, a povestit că a rămas activ, potrivit Agerpres.ro.

Citește și: ‘Cu Ludovic Orban, PNL nu are nicio șansă să mai câștige alegerile. 1 milion de români sunt în șomaj tehnic, cu salariile tăiate’ – Bogdan Chirieac

Bazdarevic a confecţionat unele măşti din tricouri ale fostei sale echipe Zeljeznicar Sarajevo, cu care a eliminat-o pe Universitatea Craiova în turul 3 al Cupei UEFA, în sezonul 1984-1985.

Bazdarevic a răspuns apelului un fost fotbalist, compatriot al său, care a participat la o strângere de fonduri în Bosnia: "I-am trimis tricouri ca să le scoată la licitaţie. Sunt tricouri ale unor jucători celebri pe care i-am întâlnit în cariera mea. Aici, mi-am oferit serviciile primăriei, ca să dau o mână de ajutor dacă este nevoie."

În faţa pericolului pandemiei, Bazdarevic, sub privirile sceptice ale soţiei sale, a confecţionat la început o mască pentru a se proteja, mască pe care era inscripţionat numărul 10, purtat pe tricouri de fostul jucător de-a lungul carierei.

Citește și: VIDEO: Gabriela Firea și Florentin Pandele se roagă pentru ‘însănătoșirea bolnavilor și ocrotirea tuturor’

"Unde locuiesc eu, există nişte oameni singuri, care sunt îngrijoraţi că nu găsesc măşti. O doamnă mi-a spus că nu îndrăzneşte să iasă fiindcă n-are mască. Cum eu nu ştiam unde putem găsi aşa ceva, i-am spus că mă ocup eu. Şi am început să confecţionez măşti. Apoi, cu ajutorul unei vecine, am făcut vreo zece mai sofisticate, pentru oamenii din zonă."

Bazdarevic a luat ca model o mască primită de la un medic. "Am decupat apoi nişte tricouri albastre, ale fostei mele echipe din Bosnia, Zeljeznicar. Am adăugat apoi tifon şi am pus numărul 10, nişte inimi, alte mici chestii ca să le personalizez."

Citește și: ‘Nu e sfârșitul lumii! Aceasta pandemie va trece. Încurajam instaurarea unor regimuri autoritare care ne vor încalcă drepturile’- Vasile Astărăstoae

"Aşa am fost educat. În viaţă trebuie să ştii să dăruieşti, iar asta cu atât mai mult în această perioadă urâtă prin care trecem. Acest Covid-19 este foarte periculos. El nu se vede. Şi chiar îi îndemn pe oameni să stea acasă", a spus fostul internaţional iugoslav.