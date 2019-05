Fostul ministru al Tineretului și Sportului, Ioana Bran, ieșire cu tinerii, de Ziua Tineretului

Fostul ministru al Tineretului și Sportului, Ioana Bran, a decis să scoată tinerii la mișcare, cu ocazia Zilei Tineretului.

”După o zi de muncă în campania electorală, împreună cu echipa de la tineret, ne-am retras câteva ore din mulțime și am celebrat Ziua Tineretului. Am făcut sport, am cântat și, trebuie să vă mărturisesc, am făcut și politică. Pentru că Ziua Tineretului din România este o recunoaștere a valorii tinerei generații în toate domeniile. A unei generații creative și inteligente, care se implică.

Mă bucur să văd că la Satu Mare suntem o echipă unită, cu multă energie pozitivă. Știm foarte bine ce vrem și cum vrem să arate lumea în care trăim. Îndrăznim să credem în România, luptăm mereu pentru visurile noastre și punem umărul pentru a schimba lucrurile.

Ca și fost ministru al Tineretului, pot spune că în această guvernare s-au luat foarte multe măsuri în favoarea tinerilor. Așa este firesc. Și firesc ar fi ca toate guvernele, indiferent de culoarea lor politică, să aloce resurse cât mai multe pentru a-i încuraja, stimula și promova pe tineri. Pentru a le oferi condiții pentru un început încurajator al vieţii de adult aici, Acasă.

La mulți ani, tineri români de pretutindeni! Să aveți mereu spiritul tânăr!”, scrie Ioana Bran.