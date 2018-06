Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, către inițiatorii moțiunii simple Ministerul Anti-Autostrăzi: `Nu aţi fost în stare să lansaţi niciun proiect`

Deputatul PSD Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, i-a invitat luni pe semnatarii moţiunii simple privind acest domeniu să analizeze ce au realizat ei la conducerea Ministerului Transporturilor, în perioada guvernării tehnocrate, precizând că aceştia nu au lansat şi nu au deblocat niciun proiect.

El a calificat textul moţiunii, care se dezbate în Camera Deputaţilor, ca fiind "relativ slăbuţ"."Aş fi vrut să vă uitaţi puţin în urmă şi să analizaţi un pic ce aţi realizat voi cât aţi condus Ministerul Transporturilor. (...) La preluarea ministerului de către PSD toate proiectele de autostrăzi erau blocate. (...) S-a reuşit în timp record să rezolvăm aceste probleme birocratice, într-o colaborare exemplară cu Ministerul Mediului şi cu celelalte ministere de resort", a afirmat Cuc, la dezbaterea moţiunii simple intitulate "Ministerul Transporturilor sub PSD este Ministerul Anti-Autostrăzi", iniţiată de Uniunea Salvaţi România.Potrivit lui Răzvan Cuc, PSD a lansat anul trecut proiecte în valoare de peste 3 miliarde de lei, între acestea fiind secţiunile 1 şi 5 din autostrada Sibiu - Piteşti, drumul de mare viteză Craiova - Piteşti, Podul de la Brăila."Nu aţi fost în stare să lansaţi niciun proiect, nu aţi fost în stare să deblocaţi niciun proiect. Când vine vorba de absorbţia pe fonduri europene, ea a fost total inexistentă. Aveţi şi voi o reuşită - aceea de a vă bucura de fiecare dată când un proiect de infrastructură întâmpină o dificultate. (...) Când vine vorba despre competenţe, am văzut de ce sunteţi în stare. (...) La predarea mandatului am lăsat proiecte în minister, pentru a fi lansate, în valoare de peste 16 miliarde de lei. (...) Dragi contestatari de meserie ai ministerului, să vă intre bine în cap: prima autostradă care taie Carpaţii, Sibiu - Piteşti, a fost lansată spre proiectare şi execuţie de guvernul PSD - ALDE , anul trecut, începând cu secţiunile 1 şi 5. Voi puteţi să rămâneţi să vă lăudaţi cu zero peste tot, dar să vă bucuraţi atunci când ceva nu merge, dar staţi liniştiţi - se poate şi mai rău!", a afirmat Răzvan Cuc.