Fostul ministru al Transporturilor explicații pentru Ludovic Orban: Vedeți că v-am lăsat contractele semnate

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, îi transmite premierului Ludovic Orban, după ce acesta a spus că în București este nevoie de o centură la profil de autostradă că are lăsate 3 contracte semnate tocmai în acest sens și îi cere doar să ducă mai departe proiectul pregătit de fostul Guvern.

Citește și: Raed Arafat amenință că pleacă din România. Fondatorul SMURD: Pentru ce am făcut în țara asta, dacă vor să mă demită, să mă demită onorabil

”Domnul Prim-Ministru Orban, încă mai face ceremonii de învestire, că-i plac chermezele, în loc să muncească așa cum ar trebui.

Prezent la învestirea prefectului de Ilfov, premierul Orban a avut o revelație: ne trebuie o centura, la profil de autostrada, a Bucurestiului. Poate nu stie, sau sigur nu stie, cum e cu proiectele de infrastructura, cum e cu maturitatea unui proiect, cum e cu predictibilitatea unui proiect, cum e cu vizunea si dezvoltarea.

Domnule Orban, ne revenim si noi putin din chermeze? Centrura Bucuresti, la profil de autostrada, are deja 3 contracte semnate, pentru aproape 53 de km. Noi am muncit, am lansat si am si semnat contracte. Chiar v-am lasat si dumneavoastra proiecte mature si documentatii gata de lansare. Oare stiti ce sa faceti cu ele? Nu, nu, nu trebuie blocate. Trebuie sustinute, lansate, deblocate si urmarite sa fie implementate.

Pacat domnule Premier ca in cariera dvs bogata de munca la stat ati ajuns si pe la Ministerul Transporturilor, ca ne-am dat si noi seama, ca nu ne-am ales cu nimic dupa acea sedere.

Sunt multe lucruri care ne trebuie in infrastructura, nu doar centura pentru Capitala, la profil de autostrada. Ne trebuie unite regiunile istorice, ne trebuie Comarnic-Brasov, ne trebuie cale ferata, ne trebuie infrastructura navala si aeriana dezvolatate.

Aici e problema, domnule Orban, ca trebuie sa livrati ceva concret. Proiecte sau solutii, nu doar dosare penale. E greu, stiu!!! Asa e cand ajungi sa guvernezi fara sa iti doresti cu adevarat.

PS: cam cati prefecti mai sunt de instalat, sa stim de cate revelatii o sa mai avem parte?”, scrie Răzvan Cuc.