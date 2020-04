Fostul preşedinte al echipei FC Barcelona, Sandro Rosell, a vorbit despre viaţa din închisoare: Carantina mi se pare paradis

Fostul preşedinte al echipei FC Barcelona, Sandro Rosell , care a petrecut 643 de zile după gratii, după ce a fost condamnat din cauza unor nereguli în vânzarea drepturilor de televizare ale naționalei Braziliei şi alte nereguli la un contract de sponsorizare, a dezvăluit cum e viaţa în carantină, anunță MEDIAFAX.

Sandro Rosell, fostul preşedinte al echipei FC Barcelona din perioada 2011 - 2014, a ajuns la închisoare din cauza unor nereguli în vânzarea drepturilor de televizare ale echipei naţionale a Braziliei şi alte nereguli la un contract de sponsorizare cu Nike. Acesta a petrecut doi ani după gratii, fiind eliberat în urmă cu un an, aprilie 2019.

Fostul oficial a oferit un interviu publicaţiei din Spania Mundo Deportivo, acolo unde a dezvăluit cât de greu a fost în închisoare. Primele clipe l-au marcat pe Sandro Rosell.

„Mi-amintesc că atunci când am ajuns la penitenciar ne-au dat patru prezervative şi patru cutii de vaselină. Sicer, am fost cam îngrijorat. În închisoare ori mori pe interior, ori ieşi mai puternic. Acum, carantina mi se pare paradis spre deosebire de cei doi ani petrecuţi după gratii. Am spaţiu, nu o celulă de 12 metri pătraţi. Sunt cu familia, mâncarea e bună, am toaletă separat, sunt în contact cu lumea, ceea ce în ultimii doi ani nu a fost posibil", a spusSandro Rosell, fost preşedinte FC Barcelona, potrivit Mundo Deportivo.

Rosell a mai declarat că dacă nu era preşedintele Barcelonei nu ar fi ajuns niciodată după gratii. Acesta susţine că poziţia din fruntea clubului blaugrana i-a atras toate problemele.

„Am avut 72 de verificări fiscale din momentul în care am fost ales preşedintele Barcelonei. Până în acel moment nu am avut nici măcar o inspecţie financiară. Este asta o coincidenţă?", a mai spus Sandro Rosell.