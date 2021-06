Fostul președinte american Donald Trump susține că va redeveni președintele SUA până în august

Fostul președinte american Donald Trump a transmis mai multor persoane din anturajul său că va reveni la Casa Albă până în august, potrivit jurnalistei Maggie Haberman de la The New York Times. Haberman, care a reușit în trecut să scoată la lumină cele mai impactante știri despre administrația Trump, scrie pe Twitter că miliardarul se așteaptă să redevină președinte, deși nu există nicio metodă prin care s-ar putea întâmpla asta.

Teoria conspiraționistă circulă printre conservatori de câteva luni, dar nu are nicio bază legală sau constituțională.

CEO-ul companiei MyPillow, Mike Lindell, susține că Trump s-ar putea întoarce. Ideea este susținută și de fosta avocată a lui Trump, Sidney Powell, care a vorbit pe această temă la o conferință QAnon desfășurată în weekend.

Vestea unei posibile reveniri ar putea incinge spiritele printre susținătorii fostului președinte. Un episod în care și-au demonstrat forța s-a derulat pe 6 ianuarie, când, la îndemul lui Trump, au luat cu asalt clădirea Capitoliului.

Lindell afirmă că în luna august vor exista suficiente dovezi ale presupusei fraude electorale încât Curtea Supremă va fi forțată să anuleze alegerile din 2020.

În ultimele luni, o teorie conform căreia America are nevoie de o lovitură de stat este foarte populară printre susținătorii lui Trump și printre membrii QAnon.

Michael Flynn, fost consilier pe probleme de siguranță națională în administrația fostului președinte Donald Trump, spune că o lovitură de stat asemănătoare cu cea din Myanmar – unde armata a răsturnat guvernul ales în mod democratic – „ar trebui să se întâmple” în Statele Unite.

Trump has been telling a number of people he’s in contact with that he expects he will get reinstated by August (no that isn’t how it works but simply sharing the information). https://t.co/kaXSXKnpF0