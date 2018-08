Fostul preşedinte ANAF, scrisoare devastatoare pentru PSD, 'aripa care gândeşte': 'Sunteţi luaţi de proşti şi manipulaţi'

Fostul preşedinte ANAF din perioada 2012-2016, Gelu Diaconu, publică o scrisoare deschisă către PSD, "arica care gândeşte", legat de situaţia economiei, susţinând că actuala conducere a PSD şi a Guvernului falsifică realitatea.

Scrisoarea lui Diaconu:

"Catre: Partidul Social Democrat (aripa care gandeste, stie sa citeasca si nu face flotari la ordin)

Referitor: Executia bugetara si starea economiei Romaniei

Subiect: Let's get high(er), guys! Suntem in continuare in cacat!

PSD, atentia la mine! Conducerea voastra (formala si informala) infractori condamnati si altii in devenire, desfasoara o puternica operatiune de manipulare. A voastra, in primul rand! Incearca sa va ascunda dezastrul economic, stiind ca nu veti tolera la conducere indivizi care va fac sa raspundeti personal in fata alegatorilor, pentru deciziile lor.

Asadar, din punct de vedere structural, economia sta la fel de prost: se bazeaza pe consum, investitii in scadere, a aparut pesta porcina (un dezastru urias), infrastructura o vedeti si voi cand va intoarceti in teritoriu: neschimbata, imprumuturi externe din ce in ce mai mari si la costuri mai mari. Si mai pot continua!

Asadar, in aceasta luna, SI DOAR IN ACEASTA LUNA, veniturile au stat mai bine din cauze CONJUNCTURALE. Doar cu titlu de exemplu: va dati seama cati bani au cheltuit romanii in luna iulie? De aici si mare parte din TVA. Mai tine si august. Apoi?

Inca ceva: v-au spus ca ANAF are venituri maxime istorice. Sa va traduc: va iau de prosti! Acum, sa va explic: pai, ce-ati fi vrut daca te compari cu doi ani anteriori catastrofali, tot cu PSD la butoane de facto, 2016-2017?? :))

Apoi: compari rambursatul record de TVA din 2014 cu cel din iulie a.c., cand diferența de PIB (valoare nou creata) este de peste 50 md EUR?

Sau te compari cu 2004, anul înființării ANAF, cand PIB-ul era 60 mld EUR fata de cca 210 md estimat Ia 2018??

Repet: de acolo de la Scrovistea sunteti luati de prosti si manipulati!

Ceea ce trebuie sa va ridice suspiciuni este euforia publica declansata de urechistul Orlando si de comunicatul lui Misa, cel cu "maximul istoric" al veniturilor colectate. Ca sa nu mai vorbim despre celalalt euforic perpetuu, Valcov.

Cu totii se intrec in a se impauna cu rezultatele "istorice", traind intens maretia clipei si ascuzandu-va complet dezastrul structural al economiei. Voi o sa-l decontati, in teritoriu. Ei sunt deja pe duca. Doar trag de timp, disperati, pe spatele vostru!

Ministrul, tolanit in studioul televiziunii de casa (alo, ati mai valorificat terenurile/imobilele confiscate?) ne spune ca totul se datoreaza masurilor impuse de el in parohia lui Misa, cat si prieteniei care il leagă de Valcov!!!

Ambele sunt probabil produsele unei imaginatii stimulate: Misa nici nu il baga in seama pe Orlando iar Valcov, care stie putin mai multa carte, ii rade superior in nas.

Pana acum nu le "mergea" colectarea din cauza reorganizării ANAF din 2013. Acum, tac chitic: amana rearondarea judeteana a contribuabililor mijlocii, reinființarea directiilor fiscale judetene si desfiintarea Antifraudei! Le e teama sa nu afecteze colectarea. Asta ca sa stiti si sa nu mai asteptati reorganizarea!

Don' Orlando, adu mai repede "agregatele" alea chinezesti in vami! Se pare ca intra multa "marfa" in ultimul timp pe acolo.

P.S. Recomand euforicilor sa nu mai foloseasca potera fiscala pentru a intimida opozantii. Stiti voi la ce ma refer! Voi reveni pe aceasta tema. Si n-o sa va placa, slugilor!"

