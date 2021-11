Fostul principe Nicolae explică relația cu familia regală: REFUZĂ orice dialog cu mine

Fostul principe Nicolae declară că nu are nevoie de un titlu pentru a face demersuri de a fi reprezentant al României, menţionând că reprezentanţii Casei Regale refuză orice comunicare cu el, dar că este deschis la dialog.

Principele Nicolae a povestit, duminică, în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV când a fost ultima oară când l-a văzut pe Regele Mihai, informează News.ro.

“În septembrie 2015 a fost ultima dată, pentru ziua bunicii mele, şi am stat două zile cu ei în Elveţia. Am discutat anumite lucruri. Nu mi-a reproşat nimic. M-a întrebat de mai multe ori cum merg proiectele în România, cum e România, ce mai am în plan în România şi bineînţeles despre condusul avioanelor. Sunt pasiuni pe care le-am avut în comun”, a afirmat fostul principe.

El s-a referit şi la procesul câştigat cu Casa Regală a României, care l-a acuzat că a intrat prin efracţie în casa din Elveţia a Regelui Mihai, în ultima perioadă a vieţii sale.

“Nu înţeleg de ce au făcut acest demers. Pur şi simplu m-am dus acolo pentru că am înţeles că bunicul a fost în ultimele zile de viaţă. În 2017. Şi am vrut să vorbesc cu el, să îl văd pentru ultima dată, dacă ar fi fost cazul. Adică, el să fie în ultimele zile de viaţă. Aşa a fost şi nu am reuşit, a fost a şaptea încercare. (...) Nu m-au lăsat să intru în casă chiar dacă m-am dus în pace fără niciun demers cum am fost acuzat şi da, până la urmă, adevărul întotdeauna iese la iveală”, a povestit Principele Nicolae.

Întrebat dacă mai are vreun dialog cu Casa Regală a României, el a răspuns: “Nu, refuză orice fel de comunicare. Sunt deschis la dialog şi întind mâna. De exemplu, acum o să trimit o felicitare de Crăciun, am scris scrisori, am făcut demersuri şi o să fac în continuare până la urmă e familie indiferent ce a făcut sau ce eu am făcut sau ce a făcut oricine, familia trebuie să fie unită şi trebuie să mergem împreună în viitor cu orice proiect indiferent de părerea unora. Trebuie să fim împreună şi aşa trebuie să rămână”.

El a fost întrebat dacă mai este interesat de tronul României, având în vedere că a fost scos din linia succesorală.

“Nu am nevoie de un titlu să fac demersuri să fiu reprezentant al României. Nu mă interesează titlul, nu mă interesează bani, dar ce mă interesează este binele ţării, binele comunităţii şi prin proiectele mele încerc să fac o schimbare cât de mică sau cât de mare este, este un pas care pot să strâng tineretul în jurul meu şi să facem lucruri frumoase împreună”, a afirmat fostul principe Nicolae

El a explicat de ce Principesei Margareta nu îi spune şi “Majestatea Sa: ”Deoarece nu a avut acceptarea Bisericii şi a Parlamentului.

Nicholas Medforth-Mills este fiul principesei Elena a României şi al lui Robin Medforth-Mills. Este născut, pe 1 aprilie 1985, în Meyrin, Elveţia. A primit titlul de principe la împlinirea vârstei de 20 de ani, însă printr-un document semnat la 1 august 2015 şi intrat în vigoare imediat i-au fost retrase titlul şi calificativul şi a fost exclus din linia de succesiune la tronul României.