Fostul secretar general al NATO, Javier Solana, crede că raţiunea va avea câştig de cauză în privinţa situaţiei din Ucraina

Fostul secretar general al NATO, spaniolul Javier Solana, şi-a exprimat luni speranţa că raţiunea va avea câştig de cauză în privinţa situaţiei din Ucraina şi că se va evita un conflict armat la care să ia parte Rusia, SUA sau Uniunea Europeană, transmite EFE, citat de Agerpres.

Deşi a recunoscut că are "sentimente complexe, ca toată lumea", Solana a insistat că speră să învingă raţiunea, care în acest caz se traduce prin "încercarea de a găsi un mecanism prin care UE, SUA şi Rusia să găsească un modus operandi care să fie fezabil pentru ca Ucraina să poată continua să fie o ţară democratică, o ţară aşa cum şi-o doresc cetăţenii Ucrainei".Într-o serie de declaraţii făcute presei la Universitatea din Salamanca, Solana a explicat că are impresia că "încă este posibil" un acord prin care să fie evitat conflictul deoarece, în opinia sa, "părţile încă mizează pe creşterea tensiunii, însă mi se pare că este o creştere a tensiunii nu foarte serioasă"."Tensiunea rusă este însă serioasă, pentru că există o desfăşurare de forţe, însă răspunsul SUA, deşi este serios, cred că are ca scop mai degrabă să demonstreze că există marjă pentru a răspunde dacă va fi cazul să răspundă", a declarat fostul secretar general al NATO şi ex-înaltul reprezentant al UE pentru politică externă şi de securitate.Chiar şi aşa, Solana a invitat la găsirea "unei formule" pentru a evita conflictul, un aspect "fundamental" pentru europeni, dat fiind că "Ucraina este parte" a acestui continent.În ceea ce priveşte rolul pe care îl joacă Uniunea Europeană, fostul şef al NATO a declarat că blocul comunitar "are o poziţie dificilă, însă de o importanţă uriaşă", căci trebuie să aibă "relaţii foarte bune cu Rusia, cu Statele Unite şi trebuie să aibă relaţii bune şi cu Ucraina".Tensiunile de la frontiera ucraineano-rusă se menţin după ce Moscova a trimis în zonă peste 100.000 de militari, determinând SUA să ameninţe cu impunerea de sancţiuni în eventualitatea în care Rusia va invada Ucraina.