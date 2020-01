Fostul șef al Nissan, Carlos Ghosn, a rămas fără avocați: Ce s-a întâmplat cu apărătorii

Junichiro Hironaka, avocatul lui Carlos Ghosn, împreună cu alți șapte membri ai echipei de apărători ai fostului șef al Nissan, și-au anunțat joi demisia, în urma plecării lui Ghosn în Liban, potrivit CNN Business, anunță MEDIAFAX.

Hironaka a declarat, luna trecută, că fuga clientului său a fost o „adevărată surpriză”.

Fostul director al companiei Nissan, Carlos Ghosn, a afirmat miercuri, în Beirut, că ambasadorul francez în Japonia l-a avertizat în ceea ce privește faptul că propria lui companie complotează împotriva sa.

"Sincer, am fost șocat de arestare și primul lucru pe care l-am cerut a fost să mă asigur că Nissan știe ce s-a întâmplat, astfel încât să îmi trimită un avocat (...) Iar a doua zi, la 24 de ore (n.r. după arest) am primit o vizită de la ambasadorul francez în Japonia care mi-a spus: 'Nissan se întoarce împotriva ta'. În acel moment am realizat că tot ceea ce s-a întâmplat a fost un complot", a afirmat Ghosn, în cadrul unui interviu.

Fostul CEO al Nissan, Hiroto Saikawa, care a fost forţat să demisioneze anul trecut, după ce a recunoscut că a primit compensaţii injuste, a declarat într-o conferinţă de presă, la câteva ore după arestarea lui Ghosn, că acesta a folosit banii companiei în scopuri personale şi că de ani buni, Ghosn raporta venituri mai mici decât câștiga în mod real.

Arestarea lui Ghosn a adus în centrul atenţiei, la nivel mondial, sistemul de justiţie japonez.

Ambasada Franței în Tokyo nu a oferit comentarii pe acest subiect.

Carlos Ghosn a fugit din Japonia în Liban, ajutat de o rețea de asociați, după mai multe săptămâni de planificare. Asociații lui Ghosn au vrut să-l ducă pe fostul șef al Nissan și Renault într-o țară cu un sistem judiciar "mai prietenos".

Ghosn a fugit cu un avion privat în Turcia, de unde și-a continuat drumul către Liban, unde a aterizat pe 30 decembrie. Acolo s-a reîntâlnit cu soția sa, Carole Ghosn, care ar fi jucat un rol important în fuga fostului director auto. Într-un răspuns pentru cotidianul american, soția acestuia a descris întâlnirea drept "cel mai bun cadou din viața mea".

Carlos Ghosn a fost arestat în Japonia, în 2018, după ce a fost acuzat de infracțiuni financiare în valoare de zeci de milioane de dolari și se confruntă cu patru capete de acuzare - inclusiv o afirmație potrivit căreia a deturnat bani de la compania pe care a condus-o pentru propriul câștig.

Decizia de a fugi din Japonia ar fi avut la bază percepția acestuia că nu este tratat corespunzător de către sistemul judiciar din Japonia și că acolo nu poate beneficia de o judecată corectă din moment ce există o "prezumție de vinovăție".

"Nu am fugit de justiție – am fugit de injustiție și persecuție politică", a explicat Carlos Ghosn.