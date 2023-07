Fotbal: Reprezentanți ai conducerii lui Bayern, la Londra, pentru discuții privind transferul lui Harry Kane

Directorul executiv al clubului german de fotbal Bayern Munchen, Jan-Christian Dreesen, şi directorul tehnic, Marco Neppe, urmează să se deplaseze la Londra pentru a continua negocierile privind transferul atacantului Harry Kane de la Tottenham la campioana Germaniei, scrie DPA, care citează informaţii din presa sportivă britanică şi cea germană.

Astfel, potrivit Daily Mail, emisarii lui Bayern vor prezenta o a treia ofertă celor de la Spurs, una îmbunătăţită, de 87 milioane euro plus bonusuri.

Bayern a avansat oferte de 70, apoi 80 milioane euro, respinse însă de directorul general al lui Tottenham, Daniel Levy. Conform unor informaţii, proprietarul clubului englez, Joe Lewis, i-ar fi spus lui Levy să fie de acord cu transferul căpitanului Angliei, în vârstă de 30 de ani, dacă acesta nu va fi dispus să-şi prelungească contractul cu Spurs dincolo de 2024.Spurs ar dori cel puţin 100 de milioane de euro pentru Kane.Dreesen şi Neppe îşi propuseseră să se deplaseze mai de mult la Londra, însă nu au făcut-o, negocierile continuând pe alte canale.Harry Kane este principala ţintă de transfer a lui Bayern, germanii încercând să găsească soluţii după plecarea lui Lewandowski la FC Barcelona în urmă cu un an, potrivit Agerpres.ro"Harry Kane este cu siguranţă un jucător foarte atractiv. El este căpitanul naţionalei Angliei, un golgheter şi, prin urmare, ne-ar fi de mare folos atât nouă cât şi Bundesligii", a spus preşedintele lui Bayern, Herbert Hainer, în timpul actualului turneu din Asia din pre-sezon al campionilor din Bundesliga.Aşa cum se ştie, atacantul Harry Kane, căpitanul echipei de fotbal a Angliei, a refuzat să semneze un nou contract cu clubul Tottenham şi insistă pe transferul său la Bayern Munchen.Contractul lui Kane expiră în iunie 2024, iar acesta nu are intenţia de a-l prelungi, dar nu va forţa o mutare la campioana Germaniei după ce a ratat transferul la Manchester City în 2021.Bayern nu a ajuns încă la un acord cu Tottenham pentru Kane. Spurs a respins deja două oferte de la Munchen, ultima fiind în valoare de 80 de milioane de euro plus bonusuri.Conform ziarului The Times din 21 iulie, Tottenham vrea cel puţin 100 de milioane de lire sterline în schimbul lui Harry Kane.Kane, 29 ani, joacă la Spurs din 2009, şi a marcat 280 de goluri în 435 de meciuri disputate în toate competiţiile. La naţionala Albionului, el are 84 selecţii şi 54 de goluri.Sadio Mane, 31 ani, urmează să părăsească Bayern după un singur sezon şi viitoarea sa destinaţie va fi Al-Nassr, unde îl va avea coechipier pe Cristiano Ronaldo. Clubul bavarez îl anunţase deja pe senegalez că nu este în planurile sale pentru viitorul sezon.