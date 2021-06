Fotbalistul Christian Eriksen este conștient și poate comunica cu cei din jur

Giuseppe Marotta, CEO al Inter Milano, a declarat, după ce a primit informaţii de la spitalul în care se află Eriksen, că există un "optimism precaut" în ceea ce priveşte sănătatea jucătorului danez, informează marca.com.

Potrivit tatălui fotbalistului, Eriksen este conştient şi vorbeşte, a spus impresarul jucătorului.

"Christian Eriksen este conştient şi este supus mai multor analiza la spital", a anunţat federaţia daneză.

Şi UEFA a anunţat fotbalistul echipei Inter Milano a fost stabilizat şi este la spital.

Jucătorul danez Christian Eriksen, în vârstă de 29 de ani, a căzut pe teren şi a avut nevoie de minute în şir de resuscitare, sâmbătă, la meciul cu Finlanda, de pe Stadionul Parken din Copenhaga, din Grupa B de la Euro-2020.

Danemarca era în atac, la faza în care Eriksen s-a prăbuşit pe teren, în minutul 43. Un jucător al gazdelor a executat un aut de pe partea stângă, trimiţând mingea către Eriksen. Fotbalistul echipei Inter Milano a părut că trimite înapoi mingea, apoi s-a prăbuşit pe gazon cu faţa în jos. Jucătorii celor două echipe şi arbitrul au recţionat imediat, realizând că s-a întâmplat ceva grav şi au chemat medicii pe teren.

Jucătorii danezi au făcut un zid în jurul medicilor, pentru a-şi proteja coechipierul, asupra căruia se intervenea cu defribilatorul, iar unii se rugau.

Pe teren a intrat şi soţia jucătorului.

După minute bune, arbitrul englez Anthony Taylor a trimis jucătorii finlandezi la cabine.

Eriksen a fost scos de pe teren cu targa, aceasta fiind camuflată aproape total de un material alb ţinut în jur de personalul medical, pentru a nu se vedea în interior. Totuşi, în social media au apărut imagini cu Eriksen pe targă, în care jucătorul părea conştient.

“Christian Eriksen breathes and can speake. He’s awake”. Martin Schoots, Eriksen agent, just told this to NPO Radio1 after speaking with Christian’s father, reports @OzcanAkyol. ????????❤️???????? #prayforEriksen